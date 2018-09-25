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Türk Evi’nin 2 katı tamam

SELVA ÜNAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
Türk Evi’nin 2 katı tamam
ABD'nin şehrinin gözdesi olacak yeni Türk Evi'nin inşaatı devam ediyor. 2021'de tamamlanması beklenen ve Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin karşısında bulunan 32 katlık Türkevi'nin ilk 2 katı tamamlanmak üzere. Geleneksel Türk ve İslam mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselecek yeni Türkevi, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebilecek. Binada BM Daimi Temsilcilik ve New York Başkonsolosluğu ofislerinin yanı sıra konferans, sergi salonları ve oditoryum yer alacak.
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Türk Evi’nin 2 katı tamam
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