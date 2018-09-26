Alfabede bunlara ad konacak harf yok

FETÖ
'cü darbe girişiminde 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki katliamı yaşayan polis memuru Selim Evcimen
, darbecilerin yaptıklarını anlatırken, "Türk alfabesinde bunların yaptıklarını anlatmaya yetecek harf yok, bunlara ad koyacak harf yok" diyerek duygularını ifade etti. Akıncı Üssü
davasının dünkü duruşmasında da müşteki beyanlarının alınmasına devam edildi. Dünkü duruşmada ilk olarak AK Parti
Milletvekilleri Ali Özkaya ile Ayşe Keşir'in beyanları dinlendi. Özkaya, Cumhurbaşkanlığı Külliye
si, Keşir de TBMM
'de yaşanan süreci anlatıp darbecilerden şikayetçi olduklarını belirttiler. "O DURUMU ANLATAMAM"
İki milletvekilinin ardından, diğer müştekiler dinlendi. 15 Temmuz'da 51 polisin şehit olduğu Özel Harekat Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Selim Evcimen'in ifadeleri dikkat çekti. Evcimen ifadesinde, akşam evinde otururken telefon gelmesi üzerine, görev yaptığı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gittiğinde binanın yanmakta olduğunu gördüğünü belirterek darbeciler için şu ifadeleri kullandı: "Türk alfabesinde bunlara adını koyabileceğim harfler olmadığı için söyleyemiyorum. Bunlar binayı ateşe vermişlerdi. Dışarı çıkıp baktığımızda gördüğümüz durumu anlatamam. Ben de biraz daha önce çıkmış olsaydım muhtemelen burada olmayacaktım, şehit olacaktım." Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen telefon üzerine önce Ulus'taki Telekom, oradan da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ) binasına geçtiklerini anlatan Evcimen, "TAİ'ye vardığımızda içeride 300-400 FETÖ'cü olduğu söylendi. Biz buna rağmen içeri girip müdahale etmek istedik. Çünkü biz artık oraya ölüme gitmiştik. Girsek belki şehit olacaktık ama 51 arkadaşımız şehit olmuşken bizim de olmamızın bir önemi yoktu. Hiç olmazsa birkaçını etkisiz hale getiririz diye düşündük. Ancak orada kim olduklarını bilmediğimiz iki kişi bizi içeri almadı" dedi. Evcimen, kendilerini TAİ binası içine almayan o iki kişinin daha sonradan FETÖ'cü oldukları için meslekten çıkarılan bir sivil savcı ve bir askeri hakim olduğunu öğrendiğini ifade etti. F-16'LAR BOMBA YÜKLÜ BEKLİYORDU
Yenikent'te
teslim aldıkları darbecileri Akıncı Üssü'ne götürdüklerini, burada Kazan Polis Karakolu'ndan gelen ekibin darbecilerin silahlarını toplamaya çalıştığını ancak buna izin vermediklerini söyleyen Polis Memuru Evcimen, Akıncı'daki gördüklerini de şöyle anlattı: "Vardığımızda çok sayıda bombanın hazırlandığını, bunların patlamaya hazır olduklarını gördüm. F-16 uçaklarına bomba yüklenmiş bekliyordu. Bu uçaklar kalkamadı mı yoksa daha kalkış için bekliyorlar mıydı bunu bilemiyorum. Yine ifade ediyorum, bunlar, bu adını koymak için alfabede harf bulamadığım şahıslar acaba ekmeğini yedikleri devletin kendilerine teslim ettikleri silahları nasıl kullandılar. Öfkem hala dinmedi. Yanımda şu an silah olsa hepsini tararım." Polis Memuru Evcimen'in bu sözleri salonda bulunan şehit yakınları ve gaziler tarafından alkışla desteklenirken, sanıkların tepkisine neden oldu. Mahkeme Başkanı Selfet Giray salonda bulunanları uyararak sağlıklı yargılamanın yapılabilmesi için herkesin sakin olmasını istedi. HADSİZ SORUYA ANLAMLI CEVAP
AK
Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, müşteki sıfatıyla olay gecesi yaşadıklarını anlattı. Özkaya, Külliye'ye gelen bir tankı vatandaşlarla birlikte durdurduklarını, zırhlı aracın komutanını polise teslim ettiklerini ifade etti. Sanık eski albay Fatih Yarımbaş'ın darbe girişimine karşı vatandaşları yönlendirmek yerine neden polisi aramadığına dair sorusuna Özkaya, "Vatandaşın darbeyi önlemek gibi bir görevi vardı ve vatandaş bunun gereği o gün ülkesini darbecilerden korudu" cevabını verdi.