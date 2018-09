Feto ABD’den dünyaya terör ihraç ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları: BM Güvenlik Konseyi, veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. BM'nin 5'li yapısı zalimleri cesaretlendiriyor. BM Güvenlik Konseyi 5 ülkenin çıkarlarına hizmet ediyor. Katliamlar hep BM'nin gözü önünde gerçekleşti. Dünya 5'ten büyüktür. BM'de kapsamlı bir reforma gidilmeli. 160 ülke dönüşümlü olarak Güvenlik Konseyi'nde temsil edilmeli.Anadolu'nun ortasındaki Konya'dan yaktığı ışıkla dünyadaki gönülleri aydınlatan Hazreti Mevlana, adaleti, "Bir şeyi yerli yerine koymak", yani hakkı sahibine vermek olarak tanımlıyor. Gelin, bu dünyada her şeyi yerli yerine konulmasını sağlamak için BM'yi insanlığın adalet beklentisinin sözcüsü ve uygulayıcısı haline getirelim. Gelin, ezilene kalkan olacak, aç ve açıkta kalana el uzatacak, gelecek nesillere umut aşılayacak bir küresel yönetim sistemi kuralım.Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların, onlara yapılan yardımları kısma gayretleri, zalimlerin cesaretini artırmaktadır. Tüm dünya arkasını dönse bile biz, mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz.Bugün dünyanın en zengin 62 kişisinin mal varlığı, nüfusun yaklaşık yarısına yani 3.6 milyar insana denkse burada bir sorun var demektir. Afrika'da doğan bir çocuğun ölme ihtimali, bu kentte doğana oranla 9 kat daha fazlaysa burada bir sorun var demektir. Gelin bu dünyada her şeyin yerli yerine konulmasını sağlamak için BM'yi insanlığın adalet beklentisinin sözcüsü ve uygulayıcısı haline getirelim.Dünyanın vicdanıyız. Türkiye insani yardımda birinci.Buradan tüm tarafları, Suriye 'de adil ve sürdürülebilir siyasi çözüm arayışlarına yapıcı bir anlayışla destek olmaya davet ediyorum.Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce TIR, binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekecektir.Milletimizin desteğiyle son 5 yılda yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde, FETÖ 'yü ülkemizde büyük ölçüde tasfiye ettik. Türkiye'nin ikazlarına kulak veren, tecrübelerinden ders alan ülkeler, birer birer bu örgütü deşifre ediyor ve topraklarından kovuyor. FETÖ'nün, Amerika'nın 27 eyaletinde, sadece charter okullar aracılığıyla devlet bütçesinden yılda aldığı para 763 milyon dolardır. Buradan tüm dünya ülkelerini, canım yandığı için açık söylüyorum, FETÖ terör örgütüne karşı dikkatli olmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum.Bunun başı (Feto) şu anda ABD 'de, Pensilvanya'dadır. 400 dönümlük arazide yaşamakta, buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir.Ticaret savaşları, her dönemde insanlığa zarar vermiştir. Ticari anlaşmaların keyfi şekilde iptal edilmesi, korumacı politikaların yaygınlaştırılması ve ekonomik yaptırımların silah gibi kullanılması karşısında hiçbirimiz sessiz kalamayız. Bu çarpık gelişmelerin zararı, eninde sonunda her ülkeye dokunacaktır. Dünya ticaret düzeninin tek taraflı kararlarla bozulmasına engel olmak için hep birlikte çalışmalıyız.Bazı ülkeler ısrarla kaos çıkarmaya çalışıyor. Merhamet, vicdan, hukuk ve umudun kaybolduğu bir dünya düzeni kadar büyük tehlike yoktur.Türkiye, ticaretin de, insan dolaşımının da serbest olmasından yanadır. Bu konularda yaşanan her geriye gidiş, bizi olumsuz etkiliyor. Üstelik, bu tutumun tehdit diliyle, dayatmayla, ikili ilişkilerin geçmişinin tümden yok sayılmasıyla ortaya konması, üzüntümüzü artırıyor.Erdoğan, "Türkiye olarak, BM Gençlik Kuruluşu'nun bir an önce tesis edilmesini, merkezinin de İstanbul olmasını teklif ediyoruz" dedi.?Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sonrasında Twitter'dan "#WorldIsBiggerThan5" (Dünya 5'ten büyüktür) hashtagi ile paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşım kısa sürede Trend Topic (TT) oldu. Erdoğan, "BM'yi zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz. Türkiye, daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı göstermektedir" dedi. Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın konuşması için "Sayın Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu'nda, bir kez daha dünyanın vicdanına seslendi" ifadesini kullandı.