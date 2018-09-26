FETÖ firarisi Akın İpek’in iade duruşmasında 'gizli tanık'

Londra'da Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen ve sanık Akın İpek'in de hazır bulunduğu duruşma ikinci gününde devam etti.

Duruşmada sanık avukatının "gizli tanık" dinletme talebi mahkeme tarafından kabul edildi. "Gizli tanığın" FETÖ'nün yargı veya emniyet içindeki yapılanmasına mensup bir başka firari olabileceği belirtiliyor.

Bugünkü duruşmada savunmanın "Venedik Komisyonu Türkiye Raportörü" sıfatıyla çağırdığı Prof. Jeffrey Jowell de dinlendi.

Duruşmada, İpek'in yanı sıra Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ'nün firari "Irak imamı" Talip Büyük ile eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik de sanık olarak yer aldı.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

PASAPORTUNA EL KONULMUŞTU

Firari İpek, 23 Mayıs'ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmıştı. 50 bin sterlinlik kefaletle serbest bırakılan İpek'in pasaportuna el konulmuş ve denetimli serbestlik uygulanması kararı alınmıştı. İpek'in dava süresince Londra dışına çıkması yasaklanmıştı.

İpek'in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirmişti.

İngiltere'de kefaletle serbest bırakma yaygın başvurulan uygulamalardan. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda bırakılıyor.

İngiltere'de iade talepleri dışişleri bakanının onayıyla mahkemeye sevk ediliyor. Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde de karar yine dışişleri bakanının onayıyla uygulanıyor.