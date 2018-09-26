FETÖ imamı başkan gibi talimat vermiş

Aydın
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yeni iddianamede, belediye ihalelerinin aynı zamanda başkan danışmanı olan FETÖ
'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan
'ın yakınlarına ait olan şirketlere verildiğine yer veriliyor. Danışmanlık firması olan GLOKAL A.Ş isimli şirket sahibinin aynı zamanda Karaaslan'ın kuzeni olan Osman Çolak
'a ait olduğu ifade edilirken, şirketin kağıt üzerindeki sahibi görünen Çolak'ın ifadelerinde ise çarpıcı detaylar dikkat çekiyor. Çolak, asıl işinin mobilyacılık olduğunu, danışmanlıktan anlamadığını belirtirken ihaleye kuzenin yönlendirmesiyle katıldığını anlatıyor. Olmayan danışmanlık için belediyenin şirkete 8 ayda 165 bin TL ödeme yaptığına yer verilen iddianamede, Karaaslan'ın ihale sürecinde belediye çalışanlarına ve yetkililerine belediye başkanı gibi talimat yağdırıp mobbing uyguladığı iddiaları yer aldı. BAŞKAN DA SORUMLU
Başsavcılık, Karaaslan'ın azmettirici olduğu ve Osman Çolak ve İsmail Aydın'ın kendisi ile birlikte ihalenin yaklaşık maliyetini önceden bildikleri ve aralarında anlaşmak suretiyle bir firmanın ihaleye fiyat verdiğini belirtti. CHP
'li Aydın Büyükşehir Belediye
Başkanı Özlem Çerçioğlu
'nun danışmanı Erkan Karaaslan'ın bu tür işleri organize etmesinden ve hizmetin verilmesinden bilgisinin olmamasının mümkün olmadığı belirtildi.