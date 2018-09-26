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imamı başkan gibi talimat vermiş

’li Başkanı ile belediyeler imamı ’ın irtibatına ilişkin yeni bir iddianame hazırlandı

DAMLA KAYAYERLİ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
FETÖ imamı başkan gibi talimat vermiş
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yeni iddianamede, belediye ihalelerinin aynı zamanda başkan danışmanı olan 'nün belediyeler imamı 'ın yakınlarına ait olan şirketlere verildiğine yer veriliyor. Danışmanlık firması olan GLOKAL A.Ş isimli şirket sahibinin aynı zamanda Karaaslan'ın kuzeni olan 'a ait olduğu ifade edilirken, şirketin kağıt üzerindeki sahibi görünen Çolak'ın ifadelerinde ise çarpıcı detaylar dikkat çekiyor. Çolak, asıl işinin mobilyacılık olduğunu, danışmanlıktan anlamadığını belirtirken ihaleye kuzenin yönlendirmesiyle katıldığını anlatıyor. Olmayan danışmanlık için belediyenin şirkete 8 ayda 165 bin TL ödeme yaptığına yer verilen iddianamede, Karaaslan'ın ihale sürecinde belediye çalışanlarına ve yetkililerine belediye başkanı gibi talimat yağdırıp mobbing uyguladığı iddiaları yer aldı.


BAŞKAN DA SORUMLU
Başsavcılık, Karaaslan'ın azmettirici olduğu ve Osman Çolak ve İsmail Aydın'ın kendisi ile birlikte ihalenin yaklaşık maliyetini önceden bildikleri ve aralarında anlaşmak suretiyle bir firmanın ihaleye fiyat verdiğini belirtti. 'li Başkanı 'nun danışmanı Erkan Karaaslan'ın bu tür işleri organize etmesinden ve hizmetin verilmesinden bilgisinin olmamasının mümkün olmadığı belirtildi.
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FETÖ imamı başkan gibi talimat vermiş
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