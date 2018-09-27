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Son dakika: 'den Öcalan'a ret

'den yapılan açıklamada, avukatları tarafından 2010 yılında yapılan başvuruda, İmralı Cezaevi'nde 2008 yılındaki koğuş araması sırasında terör örgütü elebaşına gardiyanlar tarafından kötü muamele ve işkence uygulandığı iddialarının ele alındığı ve iddiaların temelsiz bulunarak başvurunun oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 27.9.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 12:09
Son dakika: AİHM'den Öcalan'a ret

Açıklamada, kötü muamele iddialarıyla ilgili delil bulunmadığı, Öcalan'ın cezaevinde arama yapılan gün ve daha sonraki günlerde doktor kontrolünden geçirildiği, herhangi bir fiziki ve psikolojik soruna rastlanmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Öcalan'ın kendisinin de doktorlara bir şikayette bulunmadığı, iddialara dair bir hukuki girişimin de söz konusu olmadığı bildirildi.

AİHM'den Öcalan'a ret

Avukatlarının yaptığı başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS), yaşama hakkını, işkence ve kötü muamelenin yasaklanmasını, adil yargılanma hakkını, etkili başvuru hakkını ve ayrımcılığın yasaklanmasını düzenleyen 2, 3, 6, 13 ve14. maddelerinin tarafından ihlal edildiği öne sürülmüştü.

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Son dakika: AİHM'den Öcalan'a ret
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