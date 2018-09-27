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'un yeni başkanı kimdir?

'un yeni başkanı olan , kamuoyunun en çok sorguladığı isimler arasında yer alıyor. Arıcan'ın geçtiğimiz günlerde Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine de atanması ile beraber ? sorusu öne çıkmaya başladı. Akademik anlamda ilk görevine Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlayan Arıcan, takvimler 2005 yılını gösterdiğinde bankacılık bölümünde profesör ünvanını almaya hak kazandı. Peki, Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan kimdir? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 27.9.2018 15:45
Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan kimdir?

'un yeni başkanı oldu. Arıcan'ın geçtiğimiz günlerde de Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasıyla beraber Arıcan hakkında internet üzerindeki araştırmalar artmıştı. Köklü bir akademik geçmişe sahip olan Erişah Arıcan, ekonomi konusunda yaptığı çalışmalar ve kitaplarla da dikkat çekiyor.

ERİŞAH ARICAN KİMDİR?

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'ne geçen Arıcan, 1991 yılında "Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi" konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını almıştır.

1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan'ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk annesidir. 27 Eylül 2018 tarihi itibari ile Borsa İstanbul'un yeni başkanı olmuştur.

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Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan kimdir?
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