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üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliğinden aranan eski Müdürü , 'da yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 19:14
FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, üyeliğinden aranan 'ın Ankara'da olduğu bilgisine ulaştı.

Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Bulak, gözaltına alındı.

İstihbarat kökenli bir emniyet müdürü olan Bulak, 2011 yılı öncesi 'de Şubeden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken terfi alarak Müdürü olmuştu.

FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 26 Ekim 2016'da Emniyet teşkilatından ihraç edilen Bulak'ın rütbeleri, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alınmıştı.

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FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü yakalandı
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