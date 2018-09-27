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listedeki terörist yakalandı!

terör örgütünün mensuplarına yönelik yürütülen titiz çalışma kapsamında aranan teröristler arasında listede bulunan kod adlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 12:11
Gri listedeki terörist yakalandı!

İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması kapsamında bir terörist daha kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

YURT DIŞINA KAÇACAKTI

/ terör örgütü adına 2008 yılı içerisinde İstanbul üzerinden örgüt adına faaliyet göstermek üzere katılım yaptığı öğrenilen kod adlı 'ın tüm ilişkileri araştırıldı. Şüphelinin İstanbul'da ikamet eden abisi A.T. aracılığıyla illegal yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Şüpheli teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonla Esenyurt'ta kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANDI

Ümit Botan kod adlı Muhittin Tapkan'ın İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan 'Terör Arananlar' listesinde '' kategoride bulunduğu öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilindiği gibi terörden aranan isimler 'Kırmızı', 'Mavi', 'Yeşil', 'Turuncu' ve 'Gri' olmak üzere 5 ayrı listede sıralanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu aranan teröristler listesinde gri listedekiler için 300 bin, turuncu listedekiler için 600 bin, yeşil listedekiler için 1 milyon, mavi listedekiler için 1.5 milyon ve kırmızı listedekiler için de 4 milyon Türk Lirası ödül veriliyor.

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Gri listedeki terörist yakalandı!
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