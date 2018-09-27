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İyi Partili provokatör vatandaşa "çomar" dedi

'da sokak röportajı yapan İyi Parti İl Yönetim Kurulu üyesi , vatandaşın 'yi desteklemesini içine sindiremeyerek vatandaşa "çomar" dedi.

Giriş Tarihi: 27.9.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 11:38
İyi Partili provokatör vatandaşa çomar dedi

İyi ParAntalyalya İl Yönetim Kurulu üyesi olduğu tespit edilen isimli bir provokatör sokak röportajı adı altında vatandaşla dalga geçti.

PROVOKE ETTİ DALGA GEÇTİ

"24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiden memnun musunuz?" sorusunu sorarak cevap arayan provokatör Kocabıyık, li bir seçmene denk gelince aldığı "memnunum" cevabı üzerine deliye döndü.

Vatandaşın kararının arkasında durmasını ve AK Parti'yi desteklemesini içine sindiremeyen Kocabıyık vatandaşla aklınca dalga geçmeye başladı. Karşısındaki kadına "çomar" diyen Kocabıyık, videonun da yayımlası üzerine sosyal medyada kullandığı hesaplarını gizliye aldı.

Röportaj yaptığı vatandaşın cevabını beğenmeyince hakaret etti!

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SORUŞTURMA AÇTI

Videodaki şahıs Arif Kocabıyık'ın 'da bulunan Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı tespit edildi. Ortaya çıkan görüntüler sonrasında Akdeniz Üniversitesi bir açıklama yaparak ilgili şahısla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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İyi Partili provokatör vatandaşa "çomar" dedi
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