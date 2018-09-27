Şehide hakarete 14 ay hapis

Jandarma tarihinde bir ilçeye komutan atanan ilk kadın subay olan ve Şırnak
'ta geçen yıl bindiği helikopterin düşmesi sonucu şehit
olan Yarbay Songül Yakut
'a (41) hakarete ceza çıktı. Yakut için sosyal medya hesabından "Gebersin abi ya şu kadınları orduda vs. görünce deli oluyorum" yazan Cumali Cengiz (25) hakkında şehidin ablası Hüsniye Yakut Adana Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Açılan davada Kozan 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Hakimi Ayşegül Türkkan, ders niteliğinde bir karar verdi. Mahkeme, "Sanığın ileride tekrar suç işlemekten kaçınacağına dair kanaat oluşmadığı", "Dosyaya yansıyan olumlu davranışları bulunmadığı" kanaatine vardı ve ertelemesiz 14 ay hapis cezasına hükmetti. Kararda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve para cezasına çevrilmesi uygulanmadığı için Cengiz 14 ay hapis yatacak. AİLEMİZİN ÇİÇEĞİYDİ
Abla Hüsniye Yakut, "Songül beş kardeşin en küçüğüydü. Ailemizin nadide bir çiçeğiydi Mahkeme adeta ders niteliğinde bir karar verdi. Bu hakaret sadece şehidimizin manevi hatırasına değil, tüm aziz şehitlerimizin hatıralarına saygısızlıktı" dedi.