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Şehide hakarete 14 ay hapis

’ta düşen ’a sosyal medyada hakaret eden kişi ‘ertelemesiz’ 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şehidin ablası: Bu hakaret tüm şehitlerimizeydi. Ders gibi karar

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
Şehide hakarete 14 ay hapis
Jandarma tarihinde bir ilçeye komutan atanan ilk kadın subay olan ve 'ta geçen yıl bindiği helikopterin düşmesi sonucu olan 'a (41) hakarete ceza çıktı. Yakut için sosyal medya hesabından "Gebersin abi ya şu kadınları orduda vs. görünce deli oluyorum" yazan Cumali Cengiz (25) hakkında şehidin ablası Hüsniye Yakut Adana Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Açılan davada Kozan 2. Hakimi Ayşegül Türkkan, ders niteliğinde bir karar verdi. Mahkeme, "Sanığın ileride tekrar suç işlemekten kaçınacağına dair kanaat oluşmadığı", "Dosyaya yansıyan olumlu davranışları bulunmadığı" kanaatine vardı ve ertelemesiz 14 ay hapis cezasına hükmetti. Kararda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve para cezasına çevrilmesi uygulanmadığı için Cengiz 14 ay hapis yatacak.

AİLEMİZİN ÇİÇEĞİYDİ
Abla Hüsniye Yakut, "Songül beş kardeşin en küçüğüydü. Ailemizin nadide bir çiçeğiydi Mahkeme adeta ders niteliğinde bir karar verdi. Bu hakaret sadece şehidimizin manevi hatırasına değil, tüm aziz şehitlerimizin hatıralarına saygısızlıktı" dedi.
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Şehide hakarete 14 ay hapis
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