CHP’de yerel seçim tarifesi: Aday adaylığı 10 bin TL

CHP
, mart ayında yapılacak yerel seçim
ler için adaylık sürecini başlattı. İl ve ilçe örgütlerine gönderilen genelge ile hem aday adaylarının başvurusu için öngörülen tarih hem de aday adaylarından başvuru sırasında alınacak ücretler belirlendi. CHP MYK'nın önceki gün yapılan olağanüstü toplantısında aday tespit yöntemleri değerlendirilirken adaylık takvimi ve başvuru ücretleri de netleştirildi. Yerel seçimlerde adaylık başvuruları sürecinin başlatılması kararı verilerek CHP örgütüne adaylık süreciyle ilgili genelge gönderildi. Parti yönetiminin il ve ilçe örgütlerine gönderdiği genelgede aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin 1 Ekim - 12 Ekim arası görevlerinden istifa etmeleri istendi. Ayrıca milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarların adaylık için istifa etmelerinin zorunlu olmadığı ifade edildi. CHP'den aday olmayı düşünenlerin de 1 Ekim ve 19 Ekim tarihleri arasında aday adaylığı başvurusunu yapmaları istendi. CHP Tüzüğü'ne göre haklarında ihraç ve kınama (1 yıllık süre) cezası verilmiş olanlar ile yasalara göre adaylıklarında engel olanlar ile il/ ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmemiş olanların başvuru yapamayacağı belirtildi. ÜCRETLER AÇIKLANDI
Aday adaylarının belirlenen başvuru ücretlerine göre ise büyükşehir belediye başkan aday adayları için 10 bin, nüfusu 100 bin ve üzeri il ve ilçe belediye başkanlığı için 7 bin 500, nüfusu 50-100 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 5 bin, nüfusu 15-50 bin arasında olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 3 bin, nüfusu 15 binin altında olan il, ilçe ve beldeler içinse bin 500 lira olacak. Belediye meclis üyeliği için aday adaylığı başvurularının ücreti ise 3 bin 500 ila 250 lira arasında değişiyor. KILIÇDAROĞLU'NUN DOĞDUĞU EV YANDI
CHP lideri Kemal Kılıçdar- oğlu'nun Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Ballıca köyündeki evi yandı. Yakındaki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında Kılıçdaroğlu'nun amcası ve kuzenine ait 2 evin de yandığını belirten Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, "Genel Başkanımızın doğduğu evdi" dedi.