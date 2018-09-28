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Çift hatlı 'çu mahrem imam!

Fethullahçı Terör Örgütü’nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütte mahrem imam olduğu öğrenilen gözaltına alınması ardından Savcılığı’nca tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 19:37 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 19:38
Çift hatlı ByLock'çu mahrem imam!

Başsavcılığı'nca /'nin askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütte mahrem imam pozisyonunda görev yaptığı öğrenilen gözaltına alınmıştı.

ÇİFT HATLA BYLOCKÇU

Asker mahrem yapısı içerisinde öğretmen konumunda olan, 3 örgüt üyesi askeri personelin mahrem imamlığını yapan ve 2 ayrı hat ile örgütün kriptolu uygulaması 'u kullanan Bekir kod adlı şüphelinin savcılıkça ifadesi alındı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Özgür Aslan'ın ifadesi alınması ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.

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Çift hatlı ByLock'çu mahrem imam!
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