Çift hatlı ByLock'çu mahrem imam!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütte mahrem imam pozisyonunda görev yaptığı öğrenilen Özgür Aslan gözaltına alınmıştı.

ÇİFT HATLA BYLOCKÇU

Asker mahrem yapısı içerisinde öğretmen konumunda olan, 3 örgüt üyesi askeri personelin mahrem imamlığını yapan ve 2 ayrı hat ile örgütün kriptolu uygulaması ByLock'u kullanan Bekir kod adlı şüphelinin savcılıkça ifadesi alındı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Özgür Aslan'ın ifadesi alınması ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.