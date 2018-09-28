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şüphelisi yüzbaşı engelini sahte raporla gizlemiş

'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan eski yüzbaşının, işitme engeline rağmen örgüt aracılığıyla aldığı sahte raporla kazandığı okuldan mezuniyeti sonrası askeri tabip olarak göreve başladığı ortaya çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 14:17
FETÖ şüphelisi yüzbaşı engelini sahte raporla gizlemiş

Fetullahçı Terör Örgütü / Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında, yüzbaşı Ö.D hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan Ö.D, savcılıktaki ifadesinde örgüt evlerinde kaldığını itiraf etti.

Ö.D, askeri sınavlarda sağlık muayenesinden geçerken kulaklarına bakılmadığını öne sürdü.

Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemesevk edilenlen şüpheli tutuklandı.

- "ÖRGÜT" YARDIMIYLA SAHTE RAPOR ALMIŞ

FETÖ şüphelisi Ö.D'nin tıp fakültesinde okuduğu dönemde örgüt içerisinde bölge sorumlusu olarak görev yaptığı ileri sürüldü.

Ö.D'nin tıp fakültesindeki eğitimini örgüttekilerin telkiniyle bıraktığı, örgütün yardımıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi () sınavlarını kazandığı belirlendi.

Şüphelinin GATA'ya girişte istenen "askeri öğrenci olur" sağlık raporu şartını, işitme kaybına rağmen örgütün yardımıyla "sahte rapor alarak" tamamladığı tespit edildi.

Şüpheli Ö.D'nin yapılan sağlık muayenesinde bir kulağında yüzde 80 diğerinde ise yüzde 75 işitme kaybı olduğu ortaya çıktı.

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FETÖ şüphelisi yüzbaşı engelini sahte raporla gizlemiş
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