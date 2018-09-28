O hainlere müebbet talebi

FETÖ'cü darbe girişimi sırasında en etkin rol oynayan Özel Kuvvetler Komutanlığı
'ndaki kalkışma faaliyetleri ile ilgili davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Şehit Ömer Halisdemir
tarafından öldürülmesiyle darbe girişiminin seyri değişen darbeci General Semih Terzi
'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki ekibinden 31 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 35 sanık için de FETÖ terör örgütü üyeliğinden 15 yıl hapis cezası talep edildi. 15 Temmuz
darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere birçok kuruma baskına giden darbecilerin bulunduğu Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasına Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın dünkü duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan 31'inin eylemlerinin, "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" olduğunu belirterek bu sanıklara "darbe" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. DARBECİ GENERALE TAM BAĞLILIK
Mütalaada sanıkların, 15 Temmuz'da darbeyi koordine etmek için hileli yollarla Ankara'ya gelen ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gelişi sırasında Şehit Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci General Semih Terzi'ye nasıl bağlılık gösterdiklerine de vurgu yapıldı.
Savcı, darbecilerden eski Albay Ümit Bak ile eski Yarbay Mehmet Ali Çelik'in Terzi'nin talimatları doğrultusunda kalkışma faaliyetlerini koordine ettiklerinin altını çizdi. Ümit Bak, Mehmet Ali Çelik ile bazı darbecilerin darbe faaliyeti içinde olmayan askerleri darbeye dahil etmeye çalıştığına dikkat çeken savcı, dönemin Özem Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın kaçırılmaya çalışıldığını, ancak darbecilerin bu faaliyetinde başarılı olamadıklarını kaydetti.
Mütalaasında, Aksakallı'nın telefon ile Ümit Bak'a ulaştığında sıkıyönetim listesinin geçersiz olduğunu söylediğini belirtmesine rağmen darbeci Bak'ın 'elimde emir var, yeni komutan Semih Terzi' diyerek telefonu kapattığına yer verdi. İSİM İSİM O DARBECİLER
Mütalaada, darbecilerin Özel Kuvvetler Komutanlığı Harekât Komutanı olan darbeci Albay Ümit Bak'ın emirleri doğrultusunda hareket ettikleri kaydedilerek şu isimlerin ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmeleri talebinde bulunuldu:
Ahmet Müfit Küçük, Ali Kapucu, Baki Ağyar, Bekir Kurt, Bilal Tosun, Engin Kaya, Engin Sevinç, Fahri Ersoy, Faruk Erkul, Fatih Uysal, Gökhan Mercan, Mehmet Raydemir, Mehmet Ali Çelik, Murat Aydın, Mustafa Koyuncu, Muzaffer Han, Okan Türkmen, Osman Çolak, Özgür Çiloğlu, Ramazan Kılıç, Rasim Eşref Çıtak, Serkan Ak, Serkan Coşkun, Sezgin Güney, Şenol Soylu, Turgay Usanmaz, Uğur Demirtaş, Ümit Bak, Ümit Burtaçoğlu, Veysel Ezgin ve Yakup Akkuş.
Savcılık, bu darbecilerden Ahmet Müfit Küçük, Fahri Ersoy, Serkan Coşkun, Sezgin Güney ve Veysel Ezgin'e ayrıca, kendilerine karşı çıkmaya çalışan İsmail Oğuz'u "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.
Öte yandan "Ankesörlü telefon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Eskişehir'deki sözleşmeli subaylardan sorumlu mahrem imam Yaşar Turan, darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten örgütün sivil imamlarından Harun Biniş'i tanıdığını söyledi. İtirafçı olmak istediğini belirten Turan 43 kişinin ismini de verdi. FETÖ ÜYELİĞİNDEN 15'ER YIL
İki
firari sanığın dosyasının ayrılmasını isteyen savcı, yargılanan sanıklardan 35'i için de FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Mütalaada bu isimler şöyle yer aldı:
Adem Loğa, Ahmet Aslan, Ahmet Seçkin Vural, Ahmet Turan Yücedağ, Alperen Berat Durmuş, Cem Sinan Yenal, Emrah Şentürk, Emre Andıç, Ertuğrul Bozçal, Fatih Rüştü Keten, Gürbüz Türk, Halil Kuş, Hüseyin Uğurer, Hüseyin Uludağ, Kadir Aslan, Mehmet Durmaz, Mehmet Koç, Mehmet Kuşlu, Mehmet Ali Eser, Mehmet Yaşar Çelik, Mustafa Avdan, Mustafa Sarıboğa, Osman Yalçın, Ökkeş Dursun Öztürk, Ömer Faruk Cavlazoğlu, Raşit Özdilek, Sedat Soysal, Selçuk Sert, Süleyman Menteş, Şükrü Bülbül, Ufuk Kaplan, Umut Coşkun, Yalçın Damar, Yasin Deribaş ve Yıldıray Yılmaz.