Enver Altaylı kimdir? Başkan Erdoğan böyle cevap verdi...

Ankara merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Enver Altaylı(73) örgütün karakutusu çıktı. FETÖ'nün Orta Asya yapılanmasının mimarı olan Özbek göçmeni Altaylı, Doç.Dr.Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada da şüpheli.

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"FETÖ'NÜN ÖRGÜTLENMESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

FETÖ, Türki Cumhuriyetler'deki örgütlenmesini Altaylı üzerinden gerçekleştirdi. FETÖ'nün özellikle Özbekistan ve Kazakistan'da etkin olmasında Altaylı önemli rol üstlendi. Özbekistan ve Azerbaycan'daki darbe girişimlerinin arkasında olduğu iddia edildi. FETÖ elebaşısı için kapatılan Zaman'a verdiği bir röportajda "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan" diyen Altaylı'nın sorgusu sürüyor.

İşte detaylar:

-Altaylı 1963'te Albay Talat Aydemir'in darbe teşebbüsü başarısız olunca Kara Harp Okulu'ndan atıldı.

-MİT'e, CIA'in Özbek asıllı casusu Ruzi Nazar 'eliyle' girdi, 1974'te MİT'ten uzaklaştırıldı.

-12 Eylül öncesi Alparslan Türkeş'in danışmanlığını yaptı.

İŞTE FETÖ'NÜN KARA KUTUSU ENVER ALTAYLI:

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-Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un danışmanlığını yaptı. Özal döneminde Afganistan'da çalıştı. General Raşid Dostum'a örtülü ödenekten para götürdüğü skandalı patlak verdi.

-Eski Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, Altaylı'nın dayıoğluydu. FETÖ finansörü Kavuncu, darbe girişiminin ardından Kazakistan'a kaçtı. Altaylı'nın FETÖ finansörü kardeşi Taha Altaylı da Kazakistan'da.

-Hablemitoğlu soruşturmasının tanığı eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Altaylı'nın, FETÖ'nün firari Türkiye imamı Mustafa Özcan'la Hablemitoğlu'yla görüşmek için kendisinden aracılık etmesini istedikleri, Özcan'ın, Hablemitoğlu'nu tehdit ettiği tespit edildi.