Almanya ile yeni sayfa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Almanya ziyaretinin ikinci gününde, Başbakan Angela Merkel ile bir araya geldi. Başbakanlıkta yapılan görüşmenin ardından iki lider ortak bir basın toplantısı düzenledi. İkili ilişkilerde açılan yeni sayfanın yansıması şeklinde cereyan eden toplantıda, her 2 lider de önemli mesajlar verdi ve işbirliği vurgusu yaptı.?Tayyip Erdoğan "değerli dostum" dediği Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'e ve Merkel'e, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Angela Merkel ile bir süredir durağan seyreden Türk- Alman ilişkileri başta olmak üzere FETÖ , siyasi ve ekonomik işbirlikleri, Suriye ve mülteci konularını ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:Dört yılı aşkın bir sürenin ardından "cumhurbaşkanı" sıfatıyla Almanya'da bulunuyorum, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'e nazik daveti için özellikle teşekkürlerimi iletiyorum. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ekim ayında kalabalık bir iş heyeti ile Türkiye 'yi ziyaret edecek. Yeni ekonomik anlaşma ve işbirliklerine imza atacağız. Karşılıklı üst düzey ziyaretlerle yakaladığımız bu ivmenin korunmasından ve daha da güçlendirilmesinden yanayız. Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık.Türkiye başta Suriye krizi olmak üzere bölgesel konularda ciddi sorumluluk üstlenmekte. Bu noktada Almanya ile benzer bir yaklaşıma sahibiz. Şu an itibarıyla 3.5 milyon mülteci Türkiye'de misafir... Burada Almanya'nın Suriye meselesinin insani boyutuna gösterdiği hassasiyet nedeniyle memnuniyetimi ifade etmek isterim. Türkiye ve Almanya mülteci krizinin akut döneminde de sorumluluk almış, ciddi fedakârlıklar ortaya koymak suretiyle bu süreci yumuşatmışlardır.2 ülke ilişkilerini özel kılan en önemli unsurlardan biri Almanya'da 3.5 milyona varan soydaşlarımız. Vatandaşlarımızın entegrasyonunu teşvik ediyoruz. Sosyal ve ekonomik alanda, eğitim öğretimde insanlarımızın tam fırsat eşitliğinden yararlanması bu süreci hızlandıracaktır.Almanya'dan FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle daha etkili mücadele beklentimizi Sayın Merkel ile görüşmemizde etraflıca ele aldık. Son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz memnuniyeti ifade ettim. Her ülkenin özellikle yargı bağımsızlığı noktasındaki alacağı kararlara hep birlikte saygı duyulmasının da gereğini ifade etmem herhalde hukuka inanmış, demokrasiye inanmış ülkelerin en doğal hakkıdır.Binlerce terör örgütü PKK ve yüzlerce FETÖ mensubu Almanya'da bulunuyor. Gerek bizim istihbarat teşkilatımızın gerek Alman istihbarat teşkilatının, nerede kimi yakalıyorsak bunu teslim etmemiz işimizi kolaylaştıracaktır. PKK'nın bir terör örgütü olduğunu kabul eden, bunu beyan eden bir Almanya için bunu yapmaktan daha kolay bir şey olamaz. İki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması var, buradan hareketle bunların yakalayıp teslim etmek iki ülkenin huzuru ve mutluluğu için özellikle güvenlik noktasında büyük önem ifade ediyor.Yarınki (bu sabah) görüşmemizi, ekonomik ilişkiler noktasında çok çok önemsiyorum. Özellikle ileri teknolojide, dijital dönüşümde, savunma sanayisinde yenilik, daha önce planladığımız birçok adımlar var. Almanya- Türkiye ortak adımlarla inanıyorum ki bölgede de ciddi bir performansı sergileyecektir."?"Ne ben Almanya'nın hukuk sistemini, mahkemelerini eleştirme hakkına sahibim ne sizler Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz. Kendi ülkemde bile beğenmediğim kararların verildiği zamanlar olmuştur. Ama uymak durumunda kalmışımdır. Saygı duyarız, duymayız ayrı konu. Ben sorsam ' Enver Altaylı 'yı tanır mısınız? Geçmişinde bu kişinin neler olduğunu bilir misiniz? Bunun acaba Türkiye'nin istihbarat sisteminin içerisinde de dolaylı yer aldığını bilir misiniz diye sorsam acaba siz de bilir misiniz? Acaba Türk yargısı, bu kişiyi acaba niçin tutuklamış? Onun için biz yargıya saygı duymak zorundayız.""Artan korumacı ticaret eğilimlerinin dengelenmesi için, kurallar temelli sistemin desteklenmesi hususunda Almanya ile ortak bir tutum içindeyiz. Ticari yaptırımların siyasi hedeflerde kullanılması, uluslararası güvenliğe de zarar verecektir. Türk ekonomisinin sağlam temeller üzerinde kurulu olduğunu Merkel'e ifade ettim. Dönemsel dalgalanmalar, tedbirler sayesinde sınırlı kaldı. Almanya ile derin ekonomik bağları önemsiyor, daha da gelişmesini istiyoruz. Alman hükümetinin de bu yöndeki tutumunu değerli buluyoruz.""Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz. Vize serbestisinin sağlanması ve gümrük birliğinin güncelleştirilmesi hem Türkiye'nin hem AB'nin faydasına olacaktır. Bu kritik sürecin belli çevrelerin kaprislerine maruz bırakılmadan iletilmesini diliyoruz. Almanya'nın vereceği desteğe de büyük önem veriyoruz."Birgazetecinin Can Dündar'ın akredite olmasına rağmen toplantıya katılmamasına ilişkin sorusuna Merkel, "Dündar'ın basın toplantısına katılmaması kendi tercihidir. Kendisinin durumuyla ilgili Sayın Erdoğan ile aramızda görüş farklılığı mevcut" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ise "Sayın Merkel'in samimi açıklamalarına teşekkür ederim. Can Dündar devletin sırlarını ifşa eden bir ajandır. Türk yargısı tarafından 5 yıl 10 aya mahkûm olmuştur ve bir fırsatını bulup kaçmıştır. Bizim Almanya ile aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Biz bu anlaşmaya göre iadesini istedik. Aynı şekilde Almaya bizden bir suçluyu istese ben veririm" diye konuştu.?Almanya'daki basın toplantısında adı gündeme gelen Enver Altaylı, FETÖ'nün Orta Asya mimarıydı. Ankara merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MİT mensubu Altaylı, Necip Hablemitoğlu cinayetinde de şüpheli. FETÖ, Türki Cumhuriyetler'deki örgütlenmesini Altaylı üzerinden gerçekleştirdi.Başbakan Merkel de basın toplantısında Türkiye ile ilişkilere verdikleri öneme değindi. Merkel özetle şu mesajları verdi:"Türkiye'nin ekonomik istikrarı bizim için çok önemli. NATO müttefikimiz, hem terör hem de ekonomik anlamda yanındayız. Türkiye'de ikincisi düzenlenecek ekonomi forumu bu desteğimizin somut örneğidir. İlişkilerimizi siyasi ve ekonomik anlamda daha ileriye taşıyacağız. Türk cumhurbaşkanlığı ofisi, yüksek teknoloji alanında ve dijitalleşmede işbirliği için bir pozisyon oluşturacak.Türk makamlarının terörist olarak aradığı kişileri burada takip ediyor, görevsiz bırakıyor ve propagandalarına izin vermiyoruz. Yabancı düşmanı saldırılara karşı yaşayan Türk doğumlu insanları savunmak için elimizden geleni yapacağız. NSU cinayetlerinin acısının dinmediğini biliyorum. Camilere saldırılar kabul edilemez, gerekeni yapıyoruz. Türk kökenli insanlar Almanya'nın değeridir.İdlib konusunu ele aldık. 3.5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor Türkiye, bu büyük bir başarı. Rusya-Türkiye-Fransa-Almanya liderleri olarak ekimin ortalarında bu sorunu çözmek için bir araya geleceğiz. AB'nin sığınmacılar için ayırdığı paranın da diplomatik engellere takılmadan aktarılması için çalışmalar yürütülecek.Terörle mücadele konusunda işbirliğimizi daha da iyileştirmek istiyoruz. İçişleri bakanlarının işbirliğini tekrar canlandırmak istiyoruz. Dışişleri bakanlarının son derece iyi işbirliği bulunmaktadır. Türkiye'deki Alman okulları da görüşüldü. Karşılıklı iyi ilişkileri biz de arzulamaktayız. Sadece Alman vatandaşı olan bazı insanların tutuklu olmaları değil, belli konularda farklı görüşlerimiz olabiliyor. Ama karşılıklı konuşarak ele almamız gerekiyor.(FETÖ ve PKK konusundaki bir soru üzerine) "Şimdi aramızda nasıl konuştuğumuzu size tek tek anlatacak değilim. Bu konuları somut olarak tek tek ele alıyoruz. Enver Altaylı bu vakalardan biri, toplam 5 vaka var.Yargının bağımsızlığına saygımız sonsuzdur ama bazı konuların farklı olmasını dilerdik. Darbeyi şiddetle kınıyoruz bu çok açık ifade ettiğimiz bir konu. PKK Almanya'da yasaklanmıştır. FETÖ konusunu ciddiye alıyoruz ama FETÖ'yü PKK'yla bir tutmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız var. Bahsedilen bazı şahısların Almanya'da olup olmadığından bile emin değiliz."