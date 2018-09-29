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'lara havada yakıt ikmali

Türk Silahlı Kuvvetlerince () Hava Kuvvetleri Komutanlığının en önemli vurucu güçlerinden 'lara amacıyla havada yapılan yakıt ikmalinin fotoğrafı paylaşıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 16:42 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 16:58
F16'lara havada yakıt ikmali

'nın yurt içi ve yurt dışında bölücü terör örgütüne yönelik mücadelede en önemli silah gücünü oluşturan 'lar, havada yapılan ikmalle gerçekleştirebiliyor.

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Hava kuvvetlerinin özellikle yurt dışı operasyonlar sırasında bu işlemi sık sık uyguladığı biliniyor.

TSK, Türk Hava Kuvvetlerinin savaş gücünü artıran ikmal görüntülerine ait bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

HAVADA YAKIT İKMALİ

Fotoğrafta üç adet F16 savaş uçağı bulunurken, bu uçaklardan birine KC-135 tanker uçağından yakıt ikmali yapılıyor. Söz konusu ikmal yine bir başka F16 kokpitinden ölümsüzleştiriliyor.

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F16'lara havada yakıt ikmali
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