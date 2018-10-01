Başkan Erdoğan'dan TBMM'de önemli açıklamalar!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Meclis'imizin ilk başkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere rahmetle anıyorum. Bin yıldır bu coğrafyada milletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize yüce mevladan rahmet diliyorum.



16 nisan halk oylaması yönetim sistemimizi değiştirdiğimiz bir büyük reformun, devrimin adıdır. Siyaset mühendisliği hesaplarının ürünü olarak değil, tamamen tarihimizin akışı içinde halkımızın rızasıyla gelişen sürecin aşamalarını hep birlikte yaşadık.

"2007'DEKİ KRİZ YENİ BİR REFORMU KAÇINILMAZ HALE GETİRMİŞTİR"



Önce tek partili, ardından çok partili rejimleri denedik. Maalesef ne yaparsak yapalım darbelere, vesayetlere, krizlere engel olamadık. Bu arayışlar son dönemde de sürmüştür. Özellikle 2007 yılında yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimi krizi, artık yeni bir reformu kaçınılmaz hale getirmiştir.



Milletimiz 2007 yılından beri adım adım ilerleyen bu sürecin her aşamasında, sağ duyu ile ve ferasetle hareket etmiştir. Bu kritik dönemde ülkemizi raydan çıkartmak, kaosa sürüklemek, içeriden ve dışarıdan başarısızlığa uğratmak isteyenlere fırsat vermedik. Tuzaklar bu defa işe yaramadı. Milletimizin birlik ve beraberliğine sahip çıkmasıyla, devletimizin dayanışmasıyla tüm engelleri aşarak bugünlere geldik.

"ÇÖZÜMÜ MİLLETİMİZE GİTMEKTE BULDUK"

Her hal ve şart altında çareyi milletimizde, milli iradenin üstünlüğünde aradık. Ülkemizi vesayet bataklığına itmek istediler. Çözümü milletimize gitmekte bulduk. Sokakları karıştırarak halkımızı birbirine düşürmeye çalıştılar. Fitneye fırsat vermedik. Terör örgütlerini kullanarak ülkemize diz çöktürmeye çalıştılar. Buna da eyvallah etmedik.

PKK'sından FETÖ'süne hep birlikte başını ezdik. Darbe yapmaya teşebbüs ettiler. Sınırlarımız içinde terör koridoru oluşturmaya kalktılar. Ardı ardına yaptığımız harekatlarla bu planı da paramparça ettik. Gece yarısı operasyonuyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar.

"MİLLETİMİZ GEREKTİĞİNDE KİMDEN HESAP SORACAĞINI BİLMEKTEDİR"

Yürütmenin tek muhatabı Cumhurbaşkanıdır. Milli iradenin önünde engel oluşturan sistem içindeki tüm vesayet mekanizmaları artık ortadan kalkmıştır. Milletimiz gerektiğinde kimden hesap soracağını bilmektedir. Elbette her geçiş dönemi gibi bu süreçte de bir takım sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Her sıkıntıya anında müdahale ediyor ve hemen hal yoluna koyuyoruz.

Ancak ekonomide asla hak etmediğimiz dalgalanma bu tür sıkıntıların daha çok göze batmasına yol açıyor. Aldığımız tedbirler, geliştirdiğimiz programlarla ekonomimizi yeniden dengeye kavuşturmaya başladık. Gerek milletimizden, gerek kurumlarımızdan aldığımız geri bildirimlere göre hem yaptığımız çalışmaları gözden geçiriyor hem de kendimize yeni hedefler belirliyoruz.

"KANUNLAR ANCAK SİZLERİN TEKLİFİYLE MECLİS GÜNDEMİNE GELEBİLİYOR"

Bildiğiniz gibi yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanı'nın Meclis'e bütçe dışında kanun teklifi ya da tasarı sunma imkanı yok. Kanunlar ancak sizlerin teklifiyle Meclis gündemine gelebiliyor. Gerek AK Parti grubundaki, gerekse diğer partilere mensup milletvekillerimizin kanun teklifiyle ülkemize çok önemli hizmetler yapacağına inanıyorum. AK Parti grubundaki arkadaşlarımız, kanun teklifleriyle yasama faaliyetlerine daha çok katkıda bulunacaklardır. Diğer partilere mensup milletvekillerinin de bize destek olacak, yolumuzu açacak kanun teklifleri bekliyoruz.

Türkiye'nin önündeki sıkıntıları ancak hep birlikte çalışıp omuz omuza verirsek açabiliriz. Yeni dönemin ruhu birlikte çalışmayı, birlikte inşayı, birlikte başarmayı gerektiriyor. Gelin Türkiye'yi birlikte hedeflerine ulaştıralım. Gelin ekonomimizi birlikte büyütelim. Gelin milletimize birlikte hizmet edelim. Bu yöndeki gayretleriniz için şimdiden size teşekkür ediyorum.

"YENİDEN MERKEZİ YÖNETİMİN HAKİM OLMASIYLA IRAK BÜYÜK BİR SORUNDAN KURTULMUŞTUR"



Yakın çevremizdeki güvenlik krizleri ve insani trajedilerle bundan beslenen terör eylemleri ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırmamış, tam tersine bu yöndeki kararlılığını daha da güçlendirmiştir. Irak ve Suriye'de terör örgütleri her geçen gün mevzii kaybetmektedir. Terör örgütlerinin yeşermesine zemin hazırlayan şartlar büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin bağımsızlık çıkışı, Türkiye'nin net tavır koymasıyla boşa çıkartılmıştır. Yeniden merkezi yönetimin hakim olmasıyla Irak büyük bir sorundan kurtulmuştur. Temennimiz ülkedeki PKK varlığının da aynı şekilde ortadan kaldırılmasıdır.

"SİNCAR BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLENECEK"

PKK'nın Irak'ta faaliyet gösterdiği yerlerin önemli bir bölümünü kontrol altına aldık. Hedefimiz Kandil'i ve yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar'ı bölücü terör örgütünden tamamen temizlemektir. Irak'ın mezhepçilik hastalığından bir an önce kurtularak, kendi halkı ve tüm bölge için güvenli, huzurlu, istikrarlı ve müreffeh bir ülke haline gelmesini istiyoruz. Suriye'deki durum maalesef çok daha acı, çok daha vahimdir.

Kimi rejimle, kimi terör örgütleriyle iş tutan bu güçler Suriye halkının kanı ve gözyaşı pahasına kendi projelerini hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bizim seyirci kalmamız söz konusu olamazdı. Her şeyden önce bin yılı aşkın geçmişe, ortak medeniyet değerlerine sahibiz.

"MİLYONLARCA SURİYELİYE KAPILARIMIZI VE GÖNLÜMÜZÜ AÇTIK"

Bunun için hayatlarını kurtarmak için yaşadıkları yerden kurtulmak zorunda olan milyonlarca Suriyeliye kapılarımızı ve gönlümüzü açtık. Halen 3,5 milyon Suriyeli ülkemizde hayatını sürdürüyor. Suriye içinde yaşanan her çatışma, bizim için yeni kitlesel göç dalgalarının habercisidir.

Bu tehlikeli gidişin önüne geçmek amacıyla 2016'dan itibaren Suriye içinde güvenli bölgeler oluşturmak için harekete geçtik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla 4 bin kmlik alanı DEAŞ'lı ve YPG'li teröristlerden temizledik. Bu bölgelere şu ana kadar 260 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü.

"60 BİN ÜZERİNDE SURİYELİ İDLİB'E DÖNDÜ"

Çabalarımız nihayet sonuç verdi. Soçi'de Rusya ile İdlib çatışmasızlık bölgesindeki 3,5 milyon insanın hayatını doğrudan ilgilendiren mutabakata imza attık. Bu mutabakat aynı zamanda Suriye'de yeni anayasa ve özgür seçimler esasına dayalı umutların canlanmasına vesile olmuştur. Böylece Türkiye en büyük yükünü kendisinin çektiği Suriye krizinde doğrudan sahada inisiyatif alan ve söz söyleyen bir ülke durumuna gelmiştir. İdlib'de ülkemizin güvenliğini sağlamayı garanti ettiği bölgeye de şimdiden 60 bin üzerinde Suriyeli geriye dönmüştür.

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