‘3 yılda prestijli bir üniversite haline geldik’

İBN Haldun Üniversitesi
'nin, 2018-2019 akademik yılı törenle açıldı. İstanbul Başakşehir
'de bulunan üniversitedeki tören, İstiklal Marşı okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mütevelli Heyeti
Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz yaptığı konuşmada İbn Haldun'da görev yapan mütevelli heyeti ve öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir aile olduklarını ifade etti. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan
ise, "Bir araştırma üniversitesi olmaktan maksadımız; sizlerin alanlarınızı belirlemeniz, bu alanlarda uzmanlaşmanız ve dünya üzerinde bu alanlarda referans noktasına gelen araştırmacılar olmanızdır. Üç senede üniversitemiz hakikaten Türkiye'nin en prestijli, en itibarlı üniversiteleri arasında yerini almış durumda. Şimdiden öğrencilerimizin yarıdan fazlası araştırmacı yani yüksek lisans, doktora öğrencisi. Bunda emeği geçen mütevelli heyetimiz, hocalarımız ve akademik kadromuz ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyor, akademik yılın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından, üniversitenin çeşitli fakültelerine birincilikle yerleşen öğrencilere ödüller verildi. Üniversitede yaptıkları bilimsel çalışmalarla adlarını duyuran öğretim üyeleri de ödüllendirildi.