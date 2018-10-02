Bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi

İçışlerı Bakanlığı geçen hafta yürütülen İç Güvenlik Operasyonları'nın bilançosunu açıkladı. 13'ü ölü, 11'i sağ-yaralı, 8'i teslim olan 32 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kırsaldan şehre inme girişiminde olduğu esnada yakalandığı belirtildi. Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaret eden, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 349 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışmalar sonrası 285 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. DÜN DE 13 TERÖRİST...
Genelkurmay Başkanlığı dün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı. Avaşin-Basyan bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ikmal noktaları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi. Gara'da ise 4 terörist öldürüldü. Mardin
'de düzenlenen operasyonda da 2 terörist etkisiz hale getirildi. SERVİSLERE DENETİM
Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde okula ulaşmalarının sağlanması amacıyla Türkiye genelinde 49 bin 209 personelin katılımıyla okul çevrelerinde eş zamanlı uygulamalarla servis araçları kontrol edildi, şüphelilere yönelik sorgulamalar yapıldı. Okul çevrelerinde 287 bin 799 kişi sorgulandı, aranan 568 şüpheli yakalandı. Kontrollerde 39 bin 160 okul servis aracı denetlendi, "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"ne uymadıkları tespit edilen 3 bin 378 servis aracına cezai işlem uygulandı. PKK'LI TERÖRİSTTEN ÇOCUK KAMPI İTİRAFI TERÖR
örgütü PKK
'nın, örgüte katılımın sıfıra yaklaşması üzerine küçük yaştaki çocukları kaçırdığı belirlendi. Şahit olduğu bu vahşete dayanamadığı için eylül ayında teslim olan bir terörist ifadesinde, örgütün Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarında "Gençler Taburu" adı altında 9-10 yaşlarındaki çocuklardan gruplar teşkil ettiğini, bu çocukların ellerine silah tutuşturulup bile bile ölüme gönderildiğini itiraf etti. Evlerine dönmek isteyen yaralı çocuklara izin vermeyen bölücü terör örgütünün, onları tek başlarına ölüme terk ettiği ortaya çıktı. PKK'nın çocuk istismarı, daha önce de uluslararası toplum kuruluşlarının raporlarında yer almıştı. PKK ÖNCE KATLETTİ SONRA 'YANLIŞLIKLA VURDUK' DEDİ TERÖR
örgütü PKK, Bingöl
'de geçen yıl katlettiği HDP aday adayının kardeşi Mahmut Bazencir
'in yanlışlıkla vurulduğunu açıkladı. Merkeze bağlı Alıncak köyünde 26 Eylül'de kaçırılan ve üç gün sonra cesedi bulunan, 7 Haziran 2015'teki genel seçimde Bingöl'de HDP'den aday adayı olan Ali Bazencir'in kardeşi Mahmut Bazencir'in katledilmesine ilişkin terör örgütü PKK'dan özür açıklaması geldi. Örgütün sözde Halk Savunma Merkez Karar Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu eylemin güçlerimiz tarafından yanlış bir anlaşılma sonucu gerçekleştiği, Mahmut Bazencir'in tesadüfen üst üste gelişen olaylar silsilesinden dolayı düşmanla işbirliği yaptığının sanıldığı fakat yapılan soruşturma sonucunda Mahmut Bazencir'in yurtsever bir çevreden olup ajan olmadığı tespit edilmiştir" Açıklamada yanlış anlaşılma sonucu katledildiği açıklanan Bazencir'in ailesinden özür dilendi. SABAH