‘Bize kavga değil hoşgörü gerek’

Şanlıurfa
'da yaşayan Suriyeli bir ailenin karıştığı, 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrasında başlatılan provokasyon sonrası kentteki Suriyelilerin dükkânlarına saldırılar yaşanmıştı. 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Cinayetle ilgili 8 kişi tutuklanırken, halkı kin ve nefrete teşvik ettikleri iddiasıyla, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 45 kişi gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen
21 kişiden 4'ü tutuklandı. Şanlıurfa Valisi
Abdullah Erin, gerilimi yatıştırmak amacıyla dün Suriyeli kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. HUZUR VE HOŞGÖRÜ Vali Erin
, Şanlıurfa'nın bir huzur ve hoşgörü şehri olduğunu belirterek, "Şehrin huzur ve güvenini bozmaya odaklanmış hukuk dışı hiçbir harekete müsaade edilmeyecek. Bu konuda gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Suriye vatandaşları da sosyal medya üzerinden kışkırtma ve tahrik içerikli paylaşımlarda bulunmasın. Herkesin kendine çekidüzen vermesi gerekiyor" diye konuştu. Türkiye'nin, Suriyelilere kardeşlik hukuku çerçevesinde kapılarını açtığını ve misafir ettiğini hatırlatan Vali, "Suriyelilerin de örfümüzde bulunan misafirliğin gereklerini yerine getirmesi gerekiyor" dedi.