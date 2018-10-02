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Dev operasyon! 417 kişi hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyeti'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Giriş Tarihi: 2.10.2018 08:27 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 09:05
Dev operasyon! 417 kişi hakkında gözaltı kararı

Başta olmak üzere, çok sayıda ilde işlenen mali suçlara yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda para akladığı öne sürülen kişilerin bulunduğu adreslere yönelik operasyon için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin önünde toplandı.

DHA'nın haberine göre; çok sayıda ekip söz konusu adreslere doğru yola çıktı. İstanbul'un çeşitli illçeleri ve diğer illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen şafak operasyonunda girilen adresler didik didik arandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyonun detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HESAPLAR ABD'DEKİ İRANLILARA AİT

Yurt dışına 2.5 milyar TL gönderen 417 kişi için gözaltı kararı alındı. Alıcı hesapların ABD'deki İranlı kişiler olduğu belirlendi.

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Dev operasyon! 417 kişi hakkında gözaltı kararı
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