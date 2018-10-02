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'nün "Suruç imamı"na hapis cezası

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde "Suruç imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 15:25
FETÖ'nün Suruç imamına hapis cezası
'da örgütün "Suruç imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Bedrettin Çiçek ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcıcı mütalaasında, sanığın /PDY'nin sözde "Suruç imamı" olarak faaliyet gösterdiğini, örgütün kriptolu haberleşme programını 'u "Bedrettin6" kullanıcı adıyla 1,5 yıl şifresiz kullandığını ve 533 kez programa giriş yaptığını belirterek, iş hayatının tamamında örgütle bağlantılı şirketlerde çalışan sanığın, kapatılan 'ya örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla para yatırdığını, örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığını söyledi.

Savcı, sanığın örgütle bağlantısının tanık beyanları, dijital veri incelemeleri ve araştırma raporlarıyla somut bir şekilde delillendirildiği göz önünde bulundurularak, "silahlı terör örgütüne üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Çiçek ise ByLock kullanmadığını ve suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, örgüt hiyerarşisi içinde tespit edilebilen eylem ve suç kastının yoğunluğu ve sürekliliği dikkate alınarak sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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FETÖ'nün "Suruç imamı"na hapis cezası
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