Kendi gidiyor sorunlar duruyor! İşte Kocaoğlu'nun İzmir'e mirası

2004 yılı mart ayında gerçeklestirilen yerel seçimlerde Bornova Belediye Başkanı seçildikten 70 gün sonra merhum Ahmet Piristina'nın vefatı ile belediye meclisinde yapılan oylamada Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Aziz Kocaoğlu, yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi düzenlediği basın toplantısı ile aday olmayacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. İzmir'e damga vuran Kocaoğlu'nu yaptıklarından çok, yapmadıklarıyla anacağız...

İŞTE O MANŞETLER