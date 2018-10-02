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Kendi gidiyor sorunlar duruyor! İşte Kocaoğlu'nun 'e mirası

Büyükşehir Belediye Başkanı , 2019 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Tarihi bir başarı ile ayrılacağını iddia eden Kocaoğlu bakın tarihe nasıl geçti.

Giriş Tarihi: 2.10.2018 12:44 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 12:49
Kendi gidiyor sorunlar duruyor! İşte Kocaoğlu'nun İzmir'e mirası

2004 yılı mart ayında gerçeklestirilen yerel seçimlerde Bornova Belediye Başkanı seçildikten 70 gün sonra merhum Ahmet Piristina'nın vefatı ile belediye meclisinde yapılan oylamada Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan , yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi düzenlediği basın toplantısı ile aday olmayacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. İzmir'e damga vuran Kocaoğlu'nu yaptıklarından çok, yapmadıklarıyla anacağız...

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Kendi gidiyor sorunlar duruyor! İşte Kocaoğlu'nun İzmir'e mirası
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