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Kumpas cezaları onandı

’nün Tahşiye cemaatine yönelik kumpasına ilişkin yargılama sonucu verilen hapis cezaları, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018
Kumpas cezaları onandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Tahşiyeciler isimli gruba yönelik kumpasına ilişkin yapılan yargılama sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezaları, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 'Tahşiyeciler grubuna' kumpas kurduğu gerekçesiyle aralarında FETÖ elebaşı ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığa ceza yağmıştı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlanmış, 33 FETÖ'cü isme 6 ile 31 yıl 6 ay arasında hapis cezası verilmişti.
2009-2010'da "Tahşiye" ismi verilen gruba mensup olduğu iddia edilen kişilere yönelik soruşturma işlemlerinde kasten delil uydurulduğu, kasten aleyhe algı oluşturulduğu, soruşturmanın altyapısının tamamen Fetullah Gülen'in emir ve talimatları altında kasıtlı olarak oluşturulduğu iddiasıyla yapılan yargılamada, FETÖ'cü emniyet amiri 16 yıl 6 ay, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve Tufan Ergüder 12'şer yıl, "iftira" suçundan 25 yıl altışar ay ceza almıştı.
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Kumpas cezaları onandı
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