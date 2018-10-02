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'tan onu tanıyanları şaşkına çeviren açıklamalar

ve Altan kardeşlerin İstinaf Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor. Ilıcak yaptığı açıklamalarla onun kanallarında ve FETÖ'cü savcıların yanında söylediklerini bilenleri hayrete düşürecek ifadeler vermeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 2.10.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 15:26
Nazlı Ilıcak'tan onu tanıyanları şaşkına çeviren açıklamalar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün() medya yapılanmasına ilişkin, gazeteci Mehmet Altan, Ahmet Altan ve 'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 6 sanığın istinaf mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın İstinaf Mahkemesi'nde yeniden yargılandığı dava, sanıkların mütalaaya ilişkin beyanlarıyla devam ediyor. Duruşmada savunma yapan Nazlı Ilıcak, "Ben bu cemaatin devleti ele geçirmek için örgütlenmiş bir yapı olduğunu 15 Temmuz öncesinde idrak edemedim" dedi.

İşte kamuoyunun FETÖ kanallarından tanıdığı Ilıcak'ın ifadesinden hayrete düşüren açıklamalar;

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Nazlı Ilıcak'tan onu tanıyanları şaşkına çeviren açıklamalar
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