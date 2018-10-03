Döviz iniyor yangın sönüyor

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
27'nci Dönem, 2'nci Yasama Yılı'nın ilk grup toplantısını dün gerçekleştirdi. Partililere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli özetle şunları söyledi: YANGIN SÖNÜYOR:
Savaş yıllarında karaborsacılık yapan, stokçuluktan geçinen satılmışların durumu ne ise ekonomik saldırıda ahlaksızlık yapan fiyat etiketlerini şişirenler de aynıdır. Vatandaşlarımız "ne yerim ne içerim" derdindeyken kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir vicdanları, nasıl bir insanlık anlayışları vardır? Döviz
fiyatları indi, iniyor. Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir. HAİNİN İMHASI CAİZDİR:
Almanya Başbakanı FETÖ için hala kanıt arıyorsa, daha çok bilgi istiyorsa biliniz ki bu kapsamda henüz bir arpa boyu mesafe aldığımız söylenemeyecektir. 251 vatan evladının şehadeti delil değil mi? Teröristin belgesi mi araştırılır, terör örgütlerine sabıka kaydı mı sorulur? Hain haindir, terörist teröristtir, imhaları, cezalandırılmaları da vaciptir, haktır, hukukun bizatihi ifa ve ifadesidir. SINIR ÖTESİ İÇİN DESTEK:
MHP, TBMM gündemine gelen ve TSK'nın gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesiyle ilgili tezkereye "evet" oyu verecektir. Terör örgütleri ister Fırat'ın doğusunda, ister batısında, isterse de ülke topraklarında olsun, hepsini birden imha etmek kaçınılmaz milli zarurettir. İTTİFAKA BAĞLIYIZ:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her seçim çevresinde adaylarımızı çıkartarak yerel seçimlere katılacağız. Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını dikkate ve ciddiye almayacağız.