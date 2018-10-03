Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Dursun Çiçek ifade verdi: “O başsavcının ismini vermem”

ifade verdi: “O başsavcının ismini vermem”

’li eski asker bir televizyon kanalında yaptığı bazı başsavcıların kendisine ‘’yi iktidardan indirin onları yargılayalım’ sözleriyle ilgili ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi’ne gelerek talimatla savcıya ifade veren Çiçek, bu konuşmayı yaptığı iddia edilen başsavcının ismini vermek istemedi.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 08:34 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 08:50
Dursun Çiçek ifade verdi: “O başsavcının ismini vermem”

eski Milletvekili , geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katıldı. ve Başkan ile ilgili konuşan Dursun Çiçek, 'Hakim ve savcılarla, başsavcılarla görüşüyoruz onlardan bu yargılamaların bu soruşturmaların niye sonuçlanmadığını soruyoruz onlar da diyor ki, Türk yargısının durumunu biliyorsunuz, hakim ve savcıların üçte biri sanık oldu, görevinden atıldı dolayısıyla bizim iktidarı yargılayacak gücümüz yok iktidarı düşürmek muhalefete düşer sizin göreviniz, siyasetçilerin görevi. Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz göreceksiniz. Başsavcılar var bunu diyen" diye konuştu.

İFADESİ ALINDI

Dursun Çiçek'in tartışma konusu olan bu açıklamaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Çiçek'in ifadesinin alınması için yazı yazıldı belirlendi.

O BAŞSAVCILARIN ADLARINI SÖYLEMEDİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Savcılığı'na ifade veren Dursun Çiçek'in, açıklamasında belirttiği başsavcıların adını vermek istemediğini savcıya bu durumun ifade tutanağına geçirildiği belirtildi.

Dursun Çiçek'in, ifadesi ardından adliyeden ayrıldığı öğrenilirken soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı' ca yürütülecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dursun Çiçek ifade verdi: “O başsavcının ismini vermem”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN