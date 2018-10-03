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'den aranan Çine eski emniyet müdürü Alanya’da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında gözaltı kararı çıkartılan 3'üncü sınıf Çine eski emniyet müdürü 'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 10:12
FETÖ'den aranan Çine eski emniyet müdürü Alanya’da yakalandı

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yol kontrolü görevi yapan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler durumundan şüphe duydukları plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu. Bunun üzerine araçta bulunan Çetin Ç.'ye kimlik ve GBT sorgusu yaptı.

Yapılan GBT sorgusunda Çetin Ç.'nin Aydın'ın İncirliova ilçesinde 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yaparken meslekten ihraç edildiği ve - soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çetin Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen Çetin Ç.'nin, SEGBİS sistemi ile ifadesi alındı. İfadesinin ardından Çetin Ç. mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderdi.

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FETÖ'den aranan Çine eski emniyet müdürü Alanya’da yakalandı
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