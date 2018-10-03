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’dan ’ye güçlü işbirliği mesajı

Ankara’ya gelen Dışişleri Bakanı Stef Blok: İlişkilerimiz düzeliyor. Ekonomik anlamda büyük potansiyel görüyorum

SELVA ÜNAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
Hollanda’dan Türkiye’ye güçlü işbirliği mesajı
ile arasında Mart 2017'deki diplomatik krizin ardından iki ülke arasında ilişkiler hızla normale dönüyor. Karşılıklı olarak büyükelçi atanmasının ardından Hollanda'dan Türkiye'ye ilk resmi ziyaret gerçekleştiriliyor. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok resmî temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'ya geldi. İki günlük temaslarında Blok, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki ülke ilişkilerini normalleştirme yolunda daha da ileriye götürmek konusunda atılacak adımları görüşmeyi planlıyor.

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Bakan Blok, "Ziyaretimin amacı Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin düzeldiğine işaret etmek. Bu iki ülke için de önemli konulara eğilmek amacıyla iletişim kanallarını ardına kadar açık tutmak istediğimizin belirgin bir işaretidir. Ekonomik anlamda büyük potansiyel görüyorum. Türkiye, AB'ye yakın konumdaki büyük bir pazar ve burada Hollandalı şirketlerin yatırım yapması için birçok imkân var" diye konuştu.
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Hollanda’dan Türkiye’ye güçlü işbirliği mesajı
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