Hollanda’dan Türkiye’ye güçlü işbirliği mesajı

Türkiye
ile Hollanda
arasında Mart 2017'deki diplomatik krizin ardından iki ülke arasında ilişkiler hızla normale dönüyor. Karşılıklı olarak büyükelçi atanmasının ardından Hollanda'dan Türkiye'ye ilk resmi ziyaret gerçekleştiriliyor. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok resmî temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'ya geldi. İki günlük temaslarında Blok, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki ülke ilişkilerini normalleştirme yolunda daha da ileriye götürmek konusunda atılacak adımları görüşmeyi planlıyor. YATIRIM İÇİN BİRÇOK İMKÂN VAR
Bakan Blok, "Ziyaretimin amacı Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin düzeldiğine işaret etmek. Bu iki ülke için de önemli konulara eğilmek amacıyla iletişim kanallarını ardına kadar açık tutmak istediğimizin belirgin bir işaretidir. Ekonomik anlamda büyük potansiyel görüyorum. Türkiye, AB'ye yakın konumdaki büyük bir pazar ve burada Hollandalı şirketlerin yatırım yapması için birçok imkân var" diye konuştu.