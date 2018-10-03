Jandarma’da kripto FETÖ’cü operasyonu: 37 gözaltı kararı

ANKARA
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslarla ankesör üzerinden haberleştikleri ve FETÖ
ile irtibatları tespit edilen 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen, 5 astsubay ve asker şahısları FETÖ adına yönlendirdiği tespit edilen 18'i kamuda çalışan 23 mahrem imam olmak üzere 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen mahrem imamlardan 7'sinin öğretmen, 8'inin farklı bakanlıklarda çalışan memur, 2'sinin üniversite görevlisi, birinin mühendis, birinin doktor diğerlerinin ise serbest çalışan olduğu tespit edildi. Gözaltı işlemleri 22 ilde deva ediyor. Öte yandan yurttaki diğer FETÖ operasyonlarında Kahramanmaraş
'ta 5'i muvazzaf asker, 1'i mahrem imam 6 şüpheli, Bitlis
'te kamu kurumlarında aktif görev yapan 7 şüpheli, Kocaeli
'de 2 muvazzaf asker, Trabzon'da 3 ByLock kullanıcısı gözaltına alındı. Adana'da daha önce tutuksuz yargılanan bir FETÖ'cu tutuklandı.