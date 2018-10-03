Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Jandarma’da kripto FETÖ’cü operasyonu: 37 gözaltı kararı

Jandarma’da kripto ’cü operasyonu: 37 gözaltı kararı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
Jandarma’da kripto FETÖ’cü operasyonu: 37 gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslarla ankesör üzerinden haberleştikleri ve ile irtibatları tespit edilen 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen, 5 astsubay ve asker şahısları FETÖ adına yönlendirdiği tespit edilen 18'i kamuda çalışan 23 mahrem imam olmak üzere 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen mahrem imamlardan 7'sinin öğretmen, 8'inin farklı bakanlıklarda çalışan memur, 2'sinin üniversite görevlisi, birinin mühendis, birinin doktor diğerlerinin ise serbest çalışan olduğu tespit edildi. Gözaltı işlemleri 22 ilde deva ediyor. Öte yandan yurttaki diğer FETÖ operasyonlarında 'ta 5'i muvazzaf asker, 1'i mahrem imam 6 şüpheli, 'te kamu kurumlarında aktif görev yapan 7 şüpheli, 'de 2 muvazzaf asker, Trabzon'da 3 ByLock kullanıcısı gözaltına alındı. Adana'da daha önce tutuksuz yargılanan bir FETÖ'cu tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma’da kripto FETÖ’cü operasyonu: 37 gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN