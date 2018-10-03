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'da 'ye darbe: Tutuklandılar!

merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FEÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 11:07
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında /PDY terör örgütünün gizli iletişim aracı Bylock kullanıcılarına ve askeri mahrem sorumlularına yönelik Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Bitlis ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin sorguları tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 3 kişi ise tutuklandı. 1 şüphelinin de küçük çocuğunun olması nedeniyle serbest bırakıldığı belirtildi.
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Malatya'da FETÖ'ye darbe: Tutuklandılar!
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