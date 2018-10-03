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ve Altan kardeşlerin cezası onandı

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında aralarında Ahmet ve kardeşler ile 'ın da bulunduğu 6 sanık hakkında 'anayasayı ihlal' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce onandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Nazlı Ilıcak, , Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla dava açmış, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi de sanıkların "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmetmişti.
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Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin cezası onandı
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