Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin cezası onandı

FETÖ
'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında aralarında Ahmet ve Mehmet Altan
kardeşler ile Nazlı Ilıcak
'ın da bulunduğu 6 sanık hakkında 'anayasayı ihlal' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce onandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan
, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla dava açmış, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi de sanıkların "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmetmişti.