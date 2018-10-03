Reyhanlı katliamında 4 gözaltı daha

Hatay Reyhanlı
'da 11 Mayıs 2013'te düzenlenen ve 53 kişinin yaşamını yetirdiği bombalı saldırıyla ilgili 4 yeni şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili özel ekibin önceki gün Hatay'da gözaltına aldığı şüphelilerden A.A.'nın saldırı için para temin ettiği, E.S.'nin ise göstermelik ihbar yaptığı belirtiliyor. Diğer şüphelinin Yurt gazetesi ve Suriye Devlet Televizyonu'nun Hatay muhabiri olan H.K.'nin olduğu, şüphelinin THKP-C Acilciler örgütü elebaşı Mihraç Ural
ile görüşen ve irtibatlarda aracılık yaptığı belirlendi. H.K.'nin 2013'te "Suriye'ye bilgi taşıdığı" gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.
4 şüphelinin bugün Ankara'ya getirilmesi bekleniyor. Saldırının baş faili terörist Yusuf Nazik, Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş, ifadeleri doğrultusunda yeni ipuçlarına ulaşılmıştı.