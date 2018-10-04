Avrupa ile ilişkilerimizi canlandırmak istiyoruz

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı
Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi. Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde mevkidaşıyla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bugün, Avrupa
ve AB ile ilişkilerimizi tekrar canlandırmak istiyoruz. Türkiye
'de bu kararlılık var. AB'den ve Avrupa'dan da aynı yaklaşımı görüyoruz" diye konuştu. Blok ise, "Hollandalı yatırımcılar, Türkiye'ye büyük ilgi duyuyor. Bu yüzden iki ülkenin iş insanlarının bir araya gelebileceği ekonomik konseyin kurulmasına karar verdik" dedi. Türkiye üç buçuk milyon mülteciye ev sahipliği yaparak büyük ilgi ve güçlü desteği hak ediyor" dedi.