Feto’yu soruşturmaktan niye endişe ediyorsun

TBMM
Başkanı Binali Yıldırım
, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'un açılışında konuştu. Yıldırım şöyle dedi: AVAZ AVAZ BAĞIRIYORLAR:
Terörle mücadelede beklediğimiz desteği vermeyen ülkeler mesele El Kaide, DEAŞ
olunca avaz avaz bağırıyorlar. 35 bin masum insanı katleden PKK
, bugün de PYD-YPG adıyla ne yazık ki Suriye topraklarında faaliyetini sürdürüyor. Acı olan onların bu faaliyetini sürdürebilmesi de dost bildiğimiz NATO'dan müttefik bildiğimiz Amerika'nın açık desteği ile oluyor. Binlerce TIR silah, füze, her türlü mühimmat bu terör örgütüne aktarılıyor. TAKTİK İŞBİRLİĞİ ZIRVA:
Bu soruyu sorduğumuzda müttefikimiz olan ülkenin verdiği cevap 'Biz onlarla stratejik bir işbirliği yapmıyoruz, taktik bir işbirliği yapıyoruz'. Ne demek. Zırva. Terör örgütü ile işbirliğinin hiç bir şekilde mazur görülecek yanı yoktur. Eğer terörü yok etmek istiyorsa bir terör örgütü yok etmek için başka terör örgütünü kullanamayız. Neymiş 'DEAŞ'ı yok edeceğiz onun için PKK'ya ihtiyacımız var'. Böyle bir anlayış dünyada huzur getirebilir mi? NİYE ENDİŞE EDİYORSUN:
FETÖ lideri malikânede yaşıyor. Her şey belli, darbe talimatını veren bu. Her türlü bilgi belge verildi. Fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlama da mı getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamına devam etmesine izin veriyorsun. Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasında başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun. Türkiye
dosyaları belgeler önlerine koyduk ama çıt yok. AB İÇİNE KAPANIYOR: AB
, uluslararası sorunların çözümünde yeterince aktif değil. Günümüzde daha çok içine kapanan Avrupa'yı görüyoruz, sorunlarla yüzleşmemeye çalışan ve sınır duvarlarını alabildiğince yükselten, 'Bana değmeyen yılan bin yaşasın' anlayışıyla hareket eden bir Avrupa Birliği var. AB'nin dünyadaki mevcut sorunlara yaklaşımı, çözüm üretmekten uzaktır. Ekonomik ve sosyal sebeplere bağlı uluslararası pek çok sorun, AB'nin yeterince ağırlığını hissettirmemesi nedeniyle olumsuz şekilde gelişmektedir.