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Panik telsizde Teröristlerin korkusu ve çaresizliği Kandil ile yapılan telsiz konuşmalarına yansıdı. Kandil’in “Eyleme geçin” talimatına “Biliyorsan sen gel, hepsi budur” yanıtı geliyor