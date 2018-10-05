Japon kızın babası Naim Süleymanoğlu

Japon Sekai Mori
(27), geçen yıl yaşamını yitiren eski milli halterci Naim Süleymanoğlu
'nun babası olduğunu iddia ederek Büyükçekmece 4'üncü Aile Mahkemesi'nde avukatları aracılığıyla babalık davası açtı. Mahkeme, iddianın doğruluğunun tespiti için fethi kabir işlemine karar verdi. ÖRNEK ALINMIŞTI
Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'nda 4 Temmuz'da mezarı açılan Naim Süleymanoğlu'nun vücudundan örnekler alındı. Alınan örnekler Japon Mori'den alınan örneklerle karşılaştırıldı. Adli Tıp
Kurumu hazırladığı raporda DNA profili karşılaştırmalarının neticesinde, Naim Süleymanoğlu'nun yüzde 99.99 ihtimalle Sekai Mori'nin babası olduğunu açıkladı. Büyükçekmece 4'üncü Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada Sekai Mori'nin avukatları Keiko Torigoe ve Hülya Aksakal ile davalı Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Çiğdem Adak katıldı. 10 dakika süren duruşmada mahkeme hakimi, celse arasında fethi kabir işleminin tamamlandığını, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun 6 Temmuz'da Sekai Mori'nin yüzde 99.99 ihtimalle Naim Süleymanoğlu'nun biyolojik babası olabileceği yönünde rapor düzenlediğini açıkladı. ARTIK RESMEN KIZI
Sekai Mori'nin avukatları "Rapor iddialarımızı doğrulamaktadır. Talebimiz doğrultusunda karar verilmesini istiyoruz" dedi. Mahkeme davalı avukatın yeniden inceleme talebini reddederek, davanın kabulüne karar verip, Nüfus Müdürlüğü'ne iletilmek üzere gerekli işlemlerin yerine getirilmesine hükmetti.