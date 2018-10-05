- Kepçe operatörü fark etti, topraktan 60 kilodan fazla C4 çıktı

- Konya'da yol kenarında kum yükleyen kepçe operatörünün fark ettiği poşetler içerisinde, 60 kilodan fazla C4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ile fünye ve fitiller ele geçirildi



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Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir tarlada bulunan kum yığınından kum alındığı sırada, 60 kilodan fazla C4 tipi olduğu değerlendirilen patlayıcı maddeyle patlayıcı fünye ve fitiller bulundu.

Olay, Cihanbeyli ilçesine bağlı Damlakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya-Ankara Karayolu güzergahında bulunan Damlakuyu Mahallesi'nde yol kenarında bir tarlada bulunan kum yığınından mahallede yapımı devam eden bir parka dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere kepçeyle kamyona kum yüklendi. Kamyondaki kum çalışmaların devam ettiği alana döküldü. Bu sırada alanda çalışan kepçe operatörü kumun arasında poşetler olduğunu fark etti. Poşetleri kontrol eden ve şüpheli olduğunu anlayan kepçe operatörü durumu polise ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gözetiminde yapılan incelemelerde poşetler içerisinde 60 kilodan fazla C4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ile 50'ye yakın patlayıcı fünye ve fitiller bulundu. Jandarma ekipleri köpeklerle de çevrede arama yaptı.

Poşetleri bulan kepçe operatörünün iş arkadaşı Taner Ufacık, "Kepçe çalışma yaparken farkında olmayarak almış. Fakat buraya geldiğinde toprağı döktüğü sırada diğer bir kepçeci arkadaş eline almış, sonra da şüphelenmiş. Demiş benim kalbim kanaat getirmiyor, emniyeti aramış. Emniyeti arayınca o şekilde açığa çıkıyor. Bomba olduğu söyleniyor" dedi.