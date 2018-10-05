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'den Akşener açıklaması: İhanet ve ihtilaf çukuru...

Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “15 Temmuz darbe planını çok öncesinden bilen mensuplarının tamamı niçin MHP kongresinde taraf olup, adeta seferberlik ilan edip ''ı desteklemiştir? Soru bu kadar basittir" dedi ve dünkü tartışmalı twitleri üzerinden Akşener'e cevap verdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 12:56 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 13:46
MHP'den Akşener açıklaması: İhanet ve ihtilaf çukuru...

Milliyetçi Hareket Partisi () Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı basın açıklamasında partilerine yönelik eleştirilere değindi.

"YIKIM İÇİN İTTİFAK EDENLER, İHANET VE İHTİLAF ÇUKURUNDA DA ORTAKTIRLAR"

Türkiye'nin çetin süreçlere göğüs gerdiğini, vahim darboğazları aşmak için kıyasıya, kıran kırana mücadele verdiğini ifade eden Büyükataman, "Önümüzü kesmek için pusuya yatanların, ömrümüzü kısaltmak için fırsat kollayanların varlığı açıkça anlaşılmaktadır. Her türlü melanet, kamuoyunun önünde alenen sergilenmektedir. İç ve dış karanlık odaklar boş durmamakta; Türklüğün ve onun yeryüzündeki mücevheri Türkiye'nin hasımları, geri adım atmamaktadırlar. Devamlı üzerimize gelmekte, etrafımızda sürekli tuzak kurmaktadırlar. Türkiye'nin yıkımı için ittifak edenler, ihanet ve ihtilaf çukurunda da ortaktırlar.

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MHP'den Akşener açıklaması: İhanet ve ihtilaf çukuru...
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