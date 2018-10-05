Minika GO Balkanlı miniklerle buluştu

"Minika Go Balkanlı miniklerle buluşuyor" konulu etkinlik kapsamında gerçekleşen dergi dağıtımına Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Halkbank A.D Genel Müdürü Dr. Bilal Sucubaşı Turkuvaz Medya Grubu Balkanlar Temsilcisi Furkan Haykır, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Makedonya Milli Güvenlik Kurulu Üyesi Furkan Çako, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, Okul Müdürü Oktay Nureddin, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenci ile öğretmenler katıldı.





"Türkiye" ve "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan atan öğrencilere Büyükelçi Erkal Kara, "Sizlerle gurur duyuyoruz." Dedi.



Erkal Kara yaptığı konuşmada, çocukların hayal dünyalarını daha da renklendirmek, Türk kültürü ve edebiyatına dair ufuklarını genişletecek dergilerin dağıtılması için bir araya geldiklerini söyledi.





Dergilerin çocukların Dede Korkut, Yunus Emre, Mevlana gibi önemli fikir insanları ve halk kahramanlarını daha yakından tanımalarına vesile olacağını kaydeden Erkal Kara, Minika Go dergilerinin içeriğinde bulunan öyküler, oyunlar ve resimler çocukların duygu ve düşüncelerini, hayal dünyalarının gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını söyledi.





"Sevgili çocuklar geleceğimiz sizlere emanettir." diyen Erkal Kara, "Sizlere en büyük tavsiyem şudur: Merak edin, bol bol okuyun, araştırın ve öğrenin. Hayal kurmaktan ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla taviz vermeyin." İfadelerini kullandı.



Anne ve babalara da seslenen Erkal Kara, evlatlarını eğitime yönlendirmek ve onlara okuma aşkını aşılamaları gerektiğini söyledi.

SERHAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR



Turkuvaz Medya Grubu yönetim kurulu başkan vekili Serhat Albayrak'a teşekkürlerini ileten Erkal Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak, sayın Cumhurbaşkanımızın bir temsilcisi olarak şunu unutmayın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin kapısı ardına kadar açıktır. Sizler bizim baş tacımızsınız, ne sorununuz olursa olsun lütfen yanıma gelmekten hiç bir şey engel olmasın sizlere. Gelecek hayatta başarılar diliyorum."



Konuşmanın ardından sınıfları gezen büyükelçi Erkal Kara ve beraberindeki heyet çocuklarla sohbet ederek onlara dergi dağıttı.



Dergiler ayrıca ülkenin farklı şehirlerindeki okullarında da dağıtılacak.