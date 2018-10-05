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’ya yeni büyükelçi atandı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
NATO’ya yeni büyükelçi atandı
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı nezdinden Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne Büyükelçi Basat Öztürk atandı. Dün bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar dünkü 'de yayımlandı. Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan Şerif İşçan merkeze alınarak, yerine Büyükelçi Kaan Esener atandı. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne Büyükelçi Sadık Arslan atandı.
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NATO’ya yeni büyükelçi atandı
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