Haberler Gündem Haberleri Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız Başkan Erdoğan, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, “Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Bu gelişmeler, olaylar bizim hırsımızı da özellikle düşmanımıza karşı olan kinimizi de daha fazlasıyla artırmaktadır” dedi