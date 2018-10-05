Tele-kulakçı müdür kıskıvrak yakalandı

Ankara'da, FETÖ
adına çok sayıda siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve işadamını usulsüz olarak dinledikleri gerekçesiyle, aralarında İstihbarat Dairesi başkanları Ramazan Akyürek
ve Ömer Altıparmak'ın da bulunduğu 185 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davası soruşturmasında aranan Kastamonu Emniyet Müdürlüğü eski Şube Müdürlerinden Ömer Peker yakalandı. sorgusu tamamlanarak Ankara Adliyesi'ne çıkarılan Ömer Peker, tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne konuldu. FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda da 11'i muvazzaf, biri de eski asker 12 asker gözaltına alındı. Kentteki başka bir operasyonda da örgütün öğrenci yapılanmasından sorumlu olan ve ByLock kullandıkları belirlenen 3 şüpheli, gaybubet evinde yakalandı.