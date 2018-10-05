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’da yine sahnede: 52 kilo buldu!

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, madde tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gevaş ilçesinde şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 52 kilo 90 gram eroin ele geçirdi. Bu operasyonla birlikte 1 Ocak’tan bu yana Van ilinde yapılan operasyonlarda 4 ton 540 kilo eroin ele geçirilmiş oldu.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 09:20
Van’da Alfa yine sahnede: 52 kilo uyuşturucu buldu!

Emniyet Müdürlüğü'nce haksız kazanç sağlamak amacıyla madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gevaş'da oluşturulan uygulama noktasında durumundan 73 plaka sayılı çekici ve çekiciye bağlı 73 plaka sayılı dorse şüphelenilerek durduruldu. Araçta Narkotik Madde Arama Köpeği ile birlikte yapılan detaylı aramada, dorseye zulalanmış 102 paket halinde toplam 52 Kilo 90 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen ile ilgili olarak araç sürücüsü M.A. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 TON 540 KİLO EROİN

1 Ocak - 4 Ekim 2018 tarihleri arasında Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 129 operasyon gerçekleştirildiği, bu operasyonlarda toplam 4 Ton 540 Kilo 296 gram eroin maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

MÜCADELEYE DEVAM

Van Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada; "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomil ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla bu mücadeleye devam edilecektir" dedi.

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Van’da Alfa yine sahnede: 52 kilo uyuşturucu buldu!
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