Beyaz önlük siyah çığlık

İstanbul
'da 'G(ö)revdeyiz' sloganı ile İstanbul Aile Hekimleri Derneği öncülüğünde bir araya gelen sağlık çalışanları protesto
yürüyüşü yaptı.
Çapa Tıp Fakültesi önünde toplanan 200'ü aşkın sağlık çalışanı, Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından öldürülmesini protesto etti. Farklı illerden gelen sağlıkçılar, hastane ön��nde 'Sessiz- Siyah Çığlık Yürüyüşü' başlattı. Doktorlar, üzerlerindeki siyah önlüklerle Çemberlitaş'ta yer alan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne kadar slogan atmadan sessiz bir şekilde yürüdü. Grup yürüyüş sırasında, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraflarını ve pankartları taşıdı. ÜZGÜNÜZ, KIRGINIZ...
Grubun yürüyüşü, İl Sağlık Müdürlüğü önündeki basın açıklamasıyla sona erdi. Beyaz önlüklerini çıkaran doktorlar, siyah önlük giydi. İl Sağlık Müdürlüğü merdivenlerine, öldürülen sağlık çalışanlarının fotoğrafları konularak üzerlerine karanfil bırakıldı. İstanbul Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Demir, "Üzgünüz, kırgınız, yastayız, öfkeliyiz ama her şeye rağmen sessiz bir şekilde yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Güvenli bir çalışma ortamında çalışmak istiyoruz. Can kaygısı güderken, şiddete uğrayacak mıyız diye endişe ederken sağlık hizmeti veremeyiz. Güvenli çalışma ortamının olması en doğal hakkımız. Sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını talep ediyoruz." dedi.
İstanbul Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Aslı Öncel ise Türk Ceza Kanunu'na iki madde eklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu tür saldırganlar 2 ila 4 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanmalı ve bu ceza ertelenmemeli" dedi