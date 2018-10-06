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'tan Silivri'deki doğalgaz sı açıklaması

'tan doğalgaz sıyla ilgili açıklama

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 20:20 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 20:49
BOTAŞ'tan Silivri'deki doğalgaz patlaması açıklaması

: altına alınmış olup, soğutma çalışmalarının ardından ivedilikle tamir çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış olup, ülkemizin iletim sistemi doğu arz kaynaklarından beslenmek suretiyle hiçbir bölgemizde herhangi bir gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır
Silivri'de doğalgaz hattında meydana gelen ya ilişkin BOTAŞ'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: " ili Silivri İlçesi Gazitepe Mahallesi kırsalında yer alan BOTAŞ Ana İletim hattında 06 Ekim 2018 tarihinde saat 17:30 civarında sebebi alt yapı çalışmaları olarak tahmin edilen bir patlama meydana gelmiştir. BOTAŞ Gaz Kontrol Merkezinden gerekli hat vanalarına müdahale edilerek, bölgedeki vanalar kapatılmış ve gaz akışı durdurulmuştur. Yangın Kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarının ardından ivedilikle tamir çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış olup, ülkemizin iletim sistemi doğu arz kaynaklarından beslenmek suretiyle hiçbir bölgemizde herhangi bir gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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BOTAŞ'tan Silivri'deki doğalgaz patlaması açıklaması
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