Darbeci general kendisini ele verdi

FETÖ'cü darbe girişimi sırasında İncirlik Üs Komutanı olarak görev yapan ve Ankara
'ya bomba yağdıran uçaklara havada yakıt ikmali yaptıran darbeci General Bekir Ercan Van
, gözaltına İncirlik Üssü
'ndeki ABD
'li komutan John Walker
'ın odasından gözaltına alındığını söyleyerek kendini ele verdi. Akıncı Üssü davasının dünkü duruşmasında, 15 Temmuz
'dan bu yana sürekli gündemde olan ancak görüntüler olmadığı için bir türlü gün yüzüne çıkmayan önemli bir iddianın gerçekliği gün yüzüne çıktı. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi
'ndeki davanın dünkü duruşmasında tanıklar dinlendi. Duruşmada, o dönemde ABD ve Türkiye askeri yetkililerinin katıldığı DEAŞ ile mücadele ortak komisyonunda yer aldığı için İncirlik Üssü'nde bulunan Özel Harekatçı Albay Nejat Şimşek
'in tanık olarak beyanları alındı. Tanık Albay Şimşek
, üste hareketlilik başladığı saatlerde ABD'li komutanların ve İngiliz komutan yardımcısının kendilerini aradığını ve bilgi almak istediğini belirtirken, "Bu kişilerin uluslararası konumda olduklarını da dikkate alarak durumu izah ettik, gerekli önlemlerin alınmakta olduğunu, kendilerinin de dışarıdan ve İncirlik Üssü içinden kendilerine karşı gelebilecek tehditlere karşı tedbirli olmalarını istedik" dedi. Albay Şimşek'in tanıklık ifadeleri, ABD'li askeri yetkililerinin darbeye ilişkin telefonla bilgi almakla yetinmediklerini de ortaya koydu. Şimşek, 15 Temmuz gecesi Amerikalı askeri yetkililerin bir süre sonra İncirlik Üssü'ndeki harekât merkezine de geldiklerini söyledi. DARBECİ GENERAL KENDİNİ ELE VERDİ
"Yürüttüğümüz tahkikat sonucunda, buradan kalkan tanker uçakların havadaki uçaklara yakıt ikmali yaptığı sonucuna vardık" diyen tanık Albay Nejat Şimşek, sabaha karşı İncirlik Üssü Komutanı sanık Bekir Ercan Van'ın gözaltına alınması talimatı geldiğini belirtirken şunları söyledi: "Üs komutanının (Bekir Ercan Van) bulunup gözaltı işleminin yapılması gerekiyordu. Kendisini aramaya çıktık. Bulunabileceği yerde sorduğumuzda, 'buralardaydı' yanıtını aldık. Sonra Amerikalılar'ın karargahında olduğunu öğrendik. Tuğgeneral İrfan Özsert
kendisini telefonla aradı ama gelmedi. Sonradan İrfan Özsert generalimiz gözaltı işlemini yapmak için o bölgeye gitti. Vardığımızda Bekir Ercan Van, Amerikalıların karargahından çıktı. Burası etrafı tel örgülerle çevrili, herkesin rahatlıkla giremeyeceği ayrı bir yerdir." Tanık Şimşek'e soru sorulması aşamasında söz alan darbeci eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van, duruşmanın bu bölümünde kendini ele verdi. Darbeci General Van, Albay Şimşek'e soru sorarken, "Ben kaçmamıştım, Amerikalıların girişinde nöbetçi bile bulunmayan karargahına gitmiştim" ifadelerini kullandı. Darbe girişiminin başarısız olacağını anladığı sabah saatlerinde ABD'li John Walker'ın odasında bulunduğunu ağzından kaçıran Van, bu durumu fark edince "Amerikalılar'ın karargahı rahatlıkla girilebilen bir yerdir, özel bir yer değildir" diyerek Walker'ın odasında bulunmasını normalleştirmeye çalıştı.