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yine çuvalladı

daki oyunlarıyla halkı kriz bahanesiyle ümitsizliğe taşımak isteyen Genel Sekreteri yine çuvalladı. İstanbul Kapalıçarşı'da cuma namazına giden esnafın kriz nedeniyle dükkanını kapattığı yalanını ortaya atan ve bu senaryosu bizzat dükkan sahibi tarafından çürütülen Tekin, bin bir kurgu ve kurnazlıkla gittiği 'nden de eli boş döndü. Tekin, vatandaştan beklediği karşılığı ve desteği bulamayınca halkı sosyal medyadan attığı tweetlerle kandırmaya çalıştı.

VUSLAT AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 20:14 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 01:56
Gürsel Tekin yine çuvalladı

Türkiye'de kriz var algısı yaratmaya çalışan 'li , geçen çarşamba günü yine işbaşındaydı. 'ne giden Tekin yanına aldığı gazetecilerle esnafı ziyaret etti.

Ama umduğunu bulamadı. dan tweet atarak vatandaşı ekonomik kriz var yalanıyla kandırmaya çalışan Tekin yine veto yedi.

Tekin'in tweetine karşılık ise gecikmedi.

Tepki gösteren vatandaşlar "Hâlâ fikrinizin meyvelerinden zehirlendiğimiz günleri unutmadık", "Hiçbir yol haritanız yok. Yaptığınız tek şey eleştiri. Artık CHP'ye oy yok" şeklinde tweetler atıldı.

AK PARTİ'DEN SONRA TÜRKİYE DEĞİŞTİ

İbrahim Gökberk, "Rant peşinde. Ne feryadı, ne kötüsü. Abartıyorlar. Piyasa o kadar kötü değil, hareketli, canlı. İllaki yaşam içinde zorluklar olabilir ama inişli çıkışlı. Dış güçlerin de baskısı var bunda, herkes biliyor. 7 düvele karşı savaşmaktayız. Şu an balığın bereketiyle beraber iş hareketli. Genel piyasaya baktığınız zaman da hareketli. Allah cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Uzun ömürler versin.

CHP kampı protestoyla başladı

AK Parti geldikten sonra Türkiye'nin ne kadar değiştiğini gördük. Yol nasılsa yapılacak deniyor. Bundan öncekiler neden yapmamış. AK Parti'den sonra olan Türkiye tamamen çok farklıdır. Bunu ispatlamaya gerek yok. Arşive dönüp bakıldığında her şey vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin ufku ve milli duruşumuz çok açıldı" diye konuştu.

HİÇBİR ŞEY YAPMADI

Fatih Keser ise, "Dün buradaydı. 3-4 tane yanına televizyoncu almış. Başka bir şey yok. Geldi gitti. Sosyal medyada esnafın yanındayım yazıyor. Nerde yanındaymış. O kendine göre öyle diyor. Esnafın halini sormadı ki kime demiş. Hangi esnaf demiş. Gelsin de söylesin. Hiçbir şey yapmadı. Çoban gibi durdu. Gitti" dedi.

İNCE GELSEYDİ TÜRKİYE'Yİ Mİ KURTARACAKTI

Cahit Aytaç da, "Her seçim öncesi geliyor. Formalite geliyor. Ne yapıyor. Esnafı mı kurtarmış, ne yapmış. Esnafın ekonomik durumu kötüyse kurtarmış mı? Onlar gelse ekonomiyi mi düzelteceklerdi. Daha da beter olacaktı. gelseydi Türkiye'yi mi kurtaracaktı. Daha berbat edecekti. Şükürler olsun. İşlerimiz iyi" ifadelerini kullandı.

Recep Çetin, "Geldi. Hal hatırımızı sordu. Biz de iyiyiz çok şükür dedik. Büyükşehir'e aday olacağını söyledi. Başka da bir şey konuşmadı." sözlerini kullandı.

Esnaf bekledi Gürsel Tekin gelmedi

Müslüm Baba lakaplı esnaf ise, "Hal hatır sordu. Ekonomik durumumuzu sordu. Biz de her şey güzel dedik. Sıkıntımız yok işlerimiz yolunda dedik. Birlikte şarkı söyledik. Olan buydu. Her şey güzel. Sıkıntımız yok ki bizim" diye konuştu.

Erdahan Yılmaz, "İşlerimiz çok şükür iyi. Ekonomi çok kötü değil. Bundan iyisi can sağlığı. Cumhurbaşkanımız dört dörtlük insan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Terör meselesi, kürt sorunu desen her şeyi çözüyor" dedi. Dur durak bilmeyen, her seçim öncesi esnafın yanındayım diye naralar atan Gürsel Tekin'in attığı o tweetler emekçiyi kandırmaya yetmedi.

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Gürsel Tekin yine çuvalladı
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